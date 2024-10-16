علي ثاني: النصر «مفتاح» الشارقة نحو استعادة اللقب

علي معالي (أبوظبي)

يرى علي ثاني عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، أن مباراة بعد غدٍ الجمعة أمام النصر في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعتبر مفتاح «الملك» المهم نحو استعاد اللقب.

قال علي ثاني: «أعتبرها واحدة من المباريات المهمة للغاية، وعلاقتي بنادي النصر تاريخية وقديمة، فهو من الأندية التي أحبها، لتاريخها وموقفها الرائع معي عندما كنت لاعباً وقت الإصابة التي تعرضت لها».

وأضاف: «النصر سيكون المفتاح نحو استعادة اللقب، فهي مباراة في غاية القوة لعدة أسباب منها، أننا سنواجه فريقاً متعطشاً لاستعادة مجده، ويمتلكون مدرباً بإمكانات فنية عالية وهو شرودر، وما يقدمه النصر هذا الموسم يؤكد أن هناك طفرة ورغبة لتحقيق شيء ما».



وقال علي ثاني: «لاعبو الشارقة يدركون تماماً قوة وأهمية المباراة، وثقتنا فيهم كبيرة بأن يسيروا في طريق البطولة حتى النهاية، ويستعيدوا لقباً غالياً علينا جميعاً، ومباريات الكؤوس لا تعترف بما قبلها وتعودنا دائماً أنا ذات طبيعة خاصة».

من جانب آخر، حرص الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة الروماني كوزمين أولاريو على متابعة الكوري الجنوبي يو مين تشو في مباراة منتخب بلاده ضد العراق في تصفيات كأس العالم بالجولة الرابعة، والتي انتهت بفوز كوريا 3-2، حيث شارك المدافع الشرقاوي في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بالعلامة الكاملة (180دقيقة)، وقدم مستوى مميزاً، وقاد منتخبه لتحقيق انتصارين، الأول على الأردن، والثاني على العراق، ليقود كوريا إلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويقترب خطوة مهمة نحو التأهل لمونديال 2026، خلال الساعات المقبلة سوف ينظر كوزمين في كيفية الاستفادة من المدافع في مباراة الجمعة، بما لا يضر باللاعب وتعرضه للإصابة في ظل حالة الإرهاق التي تعرض لها مؤخراً.