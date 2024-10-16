كلوب لم يعد يرغب في العمل لنادٍ واحد فقط



دورتموند (د ب أ)

ذكر تقرير صحفي أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، حاول التعاقد مع مدربه السابق يورجن كلوب ولكن تم رفض العرض.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية أن هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند قدم عرضاً، قبل عامين ونصف العام لكلوب، الذي كان وقتها مدرباً لليفربول.

وذكر التقرير أن كلوب تلقى عرضاً لوظيفة من اختياره، مديراً فنياً، أو في أي وظيفة أخرى، ولكنه قال إنه لم يعد يرغب في العمل لناد واحد فقط، بعد نهاية فترته في تدريب ليفربول، وأنه يريد اكتساب خبرات جديدة. مؤخراً، تم الإعلان عن تولي كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول» لصناعة مشروبات الطاقة، وسيبدأ مهام عمله العام المقبل.

ووفقاً للتقرير، وقع كلوب على عقد لمدة خمسة أعوم من دون شرط جزائي. وكمدير فني، فاز كلوب بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 و2012 مع دورتموند، قبل أن يرحل لفريق ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.