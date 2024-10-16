بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إطلاق النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة، والتي تنطلق السبت المقبل في مقر الأكاديمية بأبوظبي.

وتنظم البطولة بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، في إطار شراكة مؤسسية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير رياضة الريشة الطائرة النسائية في الدولة، وتعزيز قاعدة المشاركة الرياضية للمرأة على المستوى المحلي والدولي.

وتشكل البطولة منصة هامة لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية في رياضة الريشة الطائرة تحت عمر 9, 11, 13 و15 سنة، مع توفير بيئة تنافسية مثالية لتطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في المنافسات العالمية. وفي إطار التحضيرات، صرح عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، قائلاً: «إن تنظيم هذه البطولة يأتي تتويجاً لجهود مشتركة بين الأكاديمية والشركاء في دعم رياضة الريشة الطائرة. نحن على ثقة بأن هذه البطولة ستكون نقطة انطلاق هامة لتعزيز مكانة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير المواهب الرياضية المحلية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية».

من جانبها، أشادت نورة الجسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، قائلة: «إن التعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية يعكس التزامنا المشترك بتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة، مع التركيز على تمكين المرأة الرياضية. هذه البطولة تعد فرصة مثالية لاكتشاف مواهب جديدة، والعمل على تطويرها لتصل إلى مستويات تنافسية عالمية. نتطلع إلى رؤية أداء متميز من اللاعبات، ونسعى إلى تعزيز حضور رياضة الريشة الطائرة ضمن المنظومة الرياضية الوطنية».

تُعد بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة جزءاً من استراتيجية الأكاديمية لتوسيع نطاق الرياضات في الإمارات، وتقديم فرص جديدة للمشاركة في فعاليات رياضية متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.