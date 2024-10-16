أقل من 100 يوم على انطلاق ماراثون دبي 2025



دبي (الاتحاد)

مع تبقي أقل من 100 يوم على انطلاق ماراثون دبي الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي، كثفت اللجنة المنظمة الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة والعشرين من الحدث الذي يقام يوم الأحد 12 يناير 2025، بالتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية

وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل أمام العدائين من مختلف دول العالم، للمشاركة في السباق على الموقع الرسمي للسباق، ويتضمن سباق ماراثون دبي 2025 ثلاث فئات، فئة المبتدئين والعائلات لمسافة 4 كيلومترات وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتر، وسيتم الإعلان عن كافة مسار السباق، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن عدد المشاركين المتوقع هذا العام سيصل إلى 20 ألف مشارك من مختلف دول العالم سيتوافدون للمشاركة في النسخة 24 من الماراثون.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يواصل ماراثون دبي، ترسيخ مكانته على أجندة سباقات الجري الدولية منذ ما يقرب من ربع قرن، وتقديم مواهب جديدة باستمرار إلى مجتمع الماراثون، نعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي، ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية، بالإضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم، يسعدنا التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة لإنجاح هذا الحدث، وفي مقدمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، كل مؤسسة تمثل عنصراً أساسياً في تنظيم هذا الحدث».

وقال مدير السباق بيتر كونيرتون: «لقد كنا متحمسين لحماس المتسابقين الذين سجلوا بالفعل قبل عدة أشهر، ومع بقاء نحو 12 أسبوعاً على يوم السباق نفسه، فإن عملنا كله يدور حول تقديم سباق وبنية تحتية تجذب العدائين النخبة والمتنافسين الهواة على حد سواء».

في وقت سابق من هذا العام، سجلت الإثيوبية تيجيست كيتيما العالم أسرع وقت في أول ظهور لها في الماراثون النسائي على الإطلاق - 2:16:07 - قبل ثمانية أشهر فقط من فوزها في ماراثون برلين في سبتمبر، بينما فاز المراهق أديسو جوبينا بسباق الرجال، أيضاً في أول ظهور له في الماراثون، في 2:05:01.

وأضاف كونيرتون: «تتمتع دبي بمكانة راسخة باعتبارها ماراثوناً، حيث يمكن للنخبة الصاعدة أن تترك انطباعاً حقيقياً على مشهد ألعاب القوى». «إن فوز تيغيست في أول مشاركة لها في دبي، ثم استمرارها في هذا الأداء في برلين في وقت لاحق من العام، هو مثال لمكانة دبي وجهة لعرض أفضل العدائين الشباب في هذه الرياضة».