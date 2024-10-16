«يوم أسود» و«قاتل مأجور».. صحف إنجلترا ترفض توخيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية اعتراضها الشديد على قرار الاتحاد الإنجليزي بتعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً لمنتخب «الأسود الثلاثة»، ووصفت هذا القرار بأنه «يوم أسود» في تاريخ إنجلترا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن رسمياً تعيين توخيل مديراً فنياً للمنتخب، حتى صيف 2026، أي إلى ما بعد بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحل محل لي كارسلي، الذي يتولى المهمة بالإنابة خلفاً لجاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق الذي رحل، لحين تعيين مدير فني جديد.

وتسرب نبأ تعيين توخيل إلى صحافة «التابلويد» الإنجليزية مساء الثلاثاء، ولم يلق الإجماع على الإطلاق، بل إن صحيفة ديلي ميل أبدت رفضها التام لاختيار مدير فني أجنبي للدفاع عن «علم إنجلترا».

وتصدرعنوان «يوم أسود في تاريخ إنجلترا» الصفحة الأولى للرياضة في الصحيفة التي قالت في مقالها الافتتاحي إن توخيل ليس أمامه إلا 18 شهراً ليثبت أنه على مستوى المهمة.

وأضافت: صحيح أن لي كارسلي لم يكن رجل الموقف، ولكنها كانت تفضّل أن تُمنح الأولوية لمدير فني إنجليزي.

ودافعت الصحيفة عن نزعتها الوطنية قائلة: الكرة العالمية أفضل من كرتنا، وخاصة في المنتخبات الكبرى، فهي تعتمد على مديرين فنيين وطنيين، وأعربت عن أسفها، لأن جاريث ساوثجيت أعلن رحيله بعد هزيمة المنتخب من إسبانيا 1-2 في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024».

واستندت الصحيفة في رفضها إلى تجارب الماضي مع المديرين الفنيين الأجانب، السويدي سفن- جوران إريكسون (2001-2006)، والإيطالي فابيو كابيلو (2007-2012)، وقالت إنهما كانتا تجربتين غير مقنعتين بدرجة كبيرة.

واستثنت الصحيفة من المدربين الأجانب اسم الإسباني بيب جوارديولا، وقالت إنه الوحيد الذي كان يصلح لتولي هذه المهمة.

ووصفت الصحيفة توخيل بأنه «قاتل مأجور» يحصل على مبلغ كبير من المال من دون أن تكون له علاقة بالجماهير، وتساءلت: هل هكذا يكون أسلوب التدريب الإنجليزي؟ يالها من إهانة، وتجاهل، وتصرف لا يُغتفر!.

وتساءلت الصحيفة مجدداً: هل كان من الممكن أن تتبنى فرنسا أوإسبانيا هذا النهج؟ لقد أصبحنا محل سخرية الكرة العالمية.