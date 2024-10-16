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الرياضة

بيكيه ينضم إلى «معركة زيادة المباريات»!

بيكيه ينضم إلى «معركة زيادة المباريات»!
16 أكتوبر 2024 16:46

لندن (رويترز)
قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وإسبانيا السابق اليوم، إن الهيئات الحاكمة لكرة القدم لا يجب أن تنظم بطولات جديدة، وإن البطولات الأوروبية المحلية يجب أن تُقلص عدد الفرق لديها لتخفيف عبء المباريات على اللاعبين.
وجاءت تصريحات بيكيه خلال الأسبوع نفسه الذي تقدم فيه اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا ورابطة البطولات الأوروبية المحلية ورابطة الدوري الإسباني بشكوى مشتركة إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد جدول المباريات الدولية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». وأعلن «الفيفا» توسيع كأس العالم للأندية وزيادة عدد الفريق المشاركة بالبطولة إلى 32 فريقاً بداية من العام المقبل، كما تقرر زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم المقبلة إلى 48 منتخبا بداية من 2026.
كما زاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» من عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الحالي، كما أنشأ دوري الأمم الأوروبية في عام 2018.
وقال بيكيه، إن إيجاد حل للأمر يعد مسؤولية جميع منظمات كرة القدم.
وقال بيكيه (37 عاماً) خلال أسبوع القادة في لندن: «هناك الكثير من المباريات، ونرى أن اللاعبين يقولون الآن «نحن نتعرض للإصابات. نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولا نحظى بوقت كافٍ للراحة في الصيف».
وأضاف عندما سئل عما كان سيفعله إذا كان مسؤولاً عن كرة القدم العالمية: «سأقترح تقليل عدد المباريات، حسناً، بدلاً من مشاركة 20 فريقاً لماذا لا تقام البطولات المحلية بمشاركة 16 فريقاً، في الوقت نفسه، سأذهب إلى (اليويفا)، وأقول لماذا أنشأتم دوري الأمم الأوروبية، وهي بطولة جديدة من الصعب متابعتها، وسأذهب إلى (الفيفا) وأقول حسناً، لا تقيموا كأس العالم للأندية بنظامها الجديد».
واعتزل بيكيه في عام 2022، وحقق خلال مسيرته لقب الدوري الإسباني تسع مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع برشلونة، ويملك الآن بطولة كرة قدم ترفيهية تضم فرقها سبعة لاعبين.

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