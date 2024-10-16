مبابي.. النبأ السعيد !



أنورإبراهيم (القاهرة)

في خضم الجدل الدائر حول النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، منذ سفره للسويد في إجازة 48 ساعة خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية من أجل مباريات «الأجندة الدولية»، وتردد اسمه في قضية «مخلة بالشرف» في الفندق الذي ينزل به، وتوجيه الاتهام إليه على حد قول الصحافة السويدية، تلقى بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، نبأ سعيداً من محاميته ماري - أليكس كانو- برنارالتي تحدثت إلى نشرة الأخبار بالقناة الأولى للتلفزيون الفرنسي، وأكدت أن كابتن منتخب فرنسا ليس له أدنى علاقة بهذا الاتهام وإن الشكوى لا تستهدف موكلها، وهو ليس مذنباً بأي شيء.

وقالت: يتحدثون عن إيداع شكوى، وحتى اللحظة لا أحد يعرف ضد من، شكوى لاتكشف عن شيء، شكوى لاتقول الحقيقة وليست دليلاً على شيء.

وأضافت قائلة: أنا لاأعرف حتى ما إذا كانت الشكوى تستهدف موكلي. وتابعت: مبابي لم يكن وحده على الإطلاق لكي يتعرض لمثل هذا الموقف أو يتورط فيه، أو يخاطرحتى بارتكابه، وبناءً على ذلك، من المستبعد تماماً تورطه في مثل هذه المواقف، وهذا تأكيد مطلق مني.

وكانت أسرة اللاعب وممثلوه أعلنوا أن مبابي ليس مذنباً وليس له أدنى علاقة بهذه القضية.

ورغم كل هذا الجدل الدائر حول تلك القصة التي وصفها مبابي وناديه الإسباني بأنها «أنباء كاذبة»، فإن اللاعب تلقى هذا النبأ قبل أيام قليلة من استئناف مباريات الدوري الإسباني«الليجا» ويستطيع قائد المنتخب الفرنسي أن يتنفس الصعداء.

وإذا كان مبابي لم يكتمل شفاؤه بنسبة 100% بسبب إصابته التي حرمته من الانضمام إلى منتخب بلاده خلال مباراتيه أمام إسرائيل وبلجيكا، فإن أمامه فرصة جيدة لاستعادة لياقته بعد برنامج التأهيل السريع الذي خضع له خلال فترة التوقف الدولي.

وذكرت صحيفة ليكيب إن مبابي شارك في الحصة التدريبية لفريقه الثلاثاء في مركز تدريب «فالديبيباس» الخاص بالنادي الملكي المدريدي. وتوقعت أن يكون شفي تماماً من إصابته ويمكنه إن يشارك أساسياً في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو السبت القادم في الجولة العاشرة لليجا.