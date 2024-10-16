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الرياضة

دراسة حسابية تحدد أفضل لاعب في العالم مستقبلاً

دراسة حسابية تحدد أفضل لاعب في العالم مستقبلاً
16 أكتوبر 2024 20:13

 

أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد أن اقترب النجمان الأسطوريان ليونيل ميسي وكريستيانورونالدو من «خلع الحذاء» بعد عقدين احتكرا خلالهما أكبر عدد من الكرات الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول (8 لميسي و5 لرونالدو بمجموع 13كرة ذهبية في آخر15سنة)، قدم د. توم كراوفورد أستاذ الرياضيات بجامعة أوكسفورد دراسة جديدة بمؤشر حسابي لتحديد النجوم الذين يمكنهم في المستقبل أن يحصلوا على الكرة الذهبية وخلافة ميسي ورونالدو على لقب «GOAT» أفضل لاعب في العالم.
واستحدث كراوفورد نموذجاً حسابياً يحمل نفس الاسم «GOAT» لكي يكتشف اللاعب القادم الأفضل في العالم. ويحلل هذا النموذج ما حققه نجوم الكرة العالمية الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة، ويقترح ترتيباً يعتمد على عدة معايير مثل عدد الأهداف التي سجلها كل منهم والألقاب التي حصلوا عليها ومراحل المسيرة الكروية بوجه عام.
كما تفحص الدراسة أيضاً قدرات اللاعبين باستخدام «تحليل مقارنة» متطور لمشواري ميسي ورونالدو من أجل التوصل إلى نتيجة نهائية بالنسبة للنجوم الجدد.
وكشف نموذج د. كراوفورد النقاب عن أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو حالياً على رأس القائمة بنسبة 86% ويتبعه بصورة مفاجئة الأرجنتيني جوليان ألفاريز84% ثم الإنجليزي جود بيلينجهام 82%، بينما يأتي ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند في المركز الرابع بنسبة 81%، متقدماً على فتى برشلونة الذهبي لامين يامال 80%، والبرازيليين فينسيوس جونيور68% ورودريجو 64%، والإنجليزي فيل فودين 63%.
وبإعتبارد. كراوفورد مشجع كبيرلكرة القدم، فإنه شاهد رونالدو وميسي يتنافسان على امتداد سنوات طويلة، ويرى إن ذلك أمر لا يصدق، ومن الصعب على الجيل الجديد أن يحل محلهما على أعلى مستوى.
وقال: لن يكون مفاجئاً أن نرى لاعبين مثل مبابي وبيلينجهام يحصل أي منهما على أعلى نسبة في مؤشرحسابي ولكن من الممكن أيضاً أن يظهر في الصورة نجوم غير متوقعة بالمرة، ولهذا أنا متلهف لمعرفة مايخبئه المستقبل حقاً لهذه الرياضة. 

 

ميسي
رونالدو
الكرة الذهبية
إيرلينج هالاند
فينيسيوس جونيور
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