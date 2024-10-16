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الرياضة

توخيل: لم أحسم قراري بترديد النشيد الإنجليزي

توخيل: لم أحسم قراري بترديد النشيد الإنجليزي
16 أكتوبر 2024 20:23


لندن (د ب أ)
أثير موضوع النشيد الوطني لإنجلترا مجدداً في غضون شهرين بعد قرار تعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
واجه لي كارسلي المدرب المؤقت الحالي لمنتخب إنجلترا، واللاعب السابق بمنتخب جمهورية أيرلندا أسئلة مماثلة عندما تولى قيادة المنتخب الإنجليزي في دوري أمم أوروبا في سبتمبر وقرر عدم ترديد النشيد الإنجليزي.
وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام في ملعب ويمبلي اليوم الأربعاء: «أتفهم أنه قرار شخصي، فهناك مدربون يرددون النشيد، وبعضهم يختار عدم ترديده».
وأضاف المدرب الألماني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لم أتخذ قراري بعد، وبغض النظر عن قراري، سأحترم إنجلترا كثيراً ونشيدها الحماسي للغاية».
وقال توخيل إنه لم يواجه أي مشكلة بشأن المدة القصيرة لتعاقده، مشيراً «لقد اتفقنا على 18 شهراً في البداية ثم سنرى ما سيحدث». وأضاف مازحاً «لديّ خبرات كبيرة بالعقود التي تمتد 18 شهراً» في إشارة لمدة تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.
وتابع «مدة التعاقد ستساعدنا على التركيز على التأهل لكأس العالم والمنافسة على اللقب». وسئل توخيل عما إذا كان قد تحدث مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، الذي ضمه لبايرن ميونخ في الموسم الماضي، وما إذا كان سيحتفظ المهاجم المخضرم بارتداء شارة قيادة منتخب بلاده. وأجاب المدرب الألماني «لم أتحدث مع أحد، لقد حافظنا على سرية المفاوضات، لذا لم أتحدث مع كين أو المدرب السابق جاريث ساوثجيت، ولا أفعل ذلك عادة ليكون لي وجهة نظري».
وواصل «الحديث عن شارة قيادة منتخب إنجلترا أمر سابق لأوانه، وأنتم تعرفون مدى تقديري لهاري كين، وإصراري الشديد على ضمه لصفوف بايرن ميونخ».
واختتم توخيل تصريحاته «من المهم الآن احترام ودعم المدرب الحالي لي كارسلي قبل معسكر نوفمبر».

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