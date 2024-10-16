1000 سباح في بطولة «أبوظبي سويم فورلايف»

أبوظبي (وام)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية النسخة الدولية الثانية من بطولة «أبوظبي سويم فورلايف» الدولية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 50 أكاديمية دولية ومحلية في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبرالمقبل ويحتصنها مسبح النادي الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية حرص النادي على تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الدولية من أجل استقطاب أفضل السباحين، ودعم أبناء النادي من مختلف الأعمار، وإكسابهم المزيد من الخبرة.

وأشار إلى أن النادي عمل على دعم لاعبيه باستقطاب أهم وأمهر المدربين وعلى رأسهم المدرب الإنجليزي شون كيلي مديراً فنياً للنادي.