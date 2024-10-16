الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

1000 سباح في بطولة «أبوظبي سويم فورلايف»

1000 سباح في بطولة «أبوظبي سويم فورلايف»
16 أكتوبر 2024 20:28

 

أبوظبي (وام)
ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية النسخة الدولية الثانية من بطولة «أبوظبي سويم فورلايف» الدولية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 50 أكاديمية دولية ومحلية في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبرالمقبل ويحتصنها مسبح النادي الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.
وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية حرص النادي على تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الدولية من أجل استقطاب أفضل السباحين، ودعم أبناء النادي من مختلف الأعمار، وإكسابهم المزيد من الخبرة.
وأشار إلى أن النادي عمل على دعم لاعبيه باستقطاب أهم وأمهر المدربين وعلى رأسهم المدرب الإنجليزي شون كيلي مديراً فنياً للنادي.

أخبار ذات صلة
«تيم كاب أبوظبي» تترقب اختيار قائمة «نجوم الجولف»
4 قرارات «مثيرة» في الأهلي المصري قبل «سوبر أبوظبي»
السباحة
بطولة السباحة
بطولة السباحة الشتوية
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس
الأخبار العالمية
بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس
اليوم 23:53
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 425 مليون دولار
اليوم 23:37
إعلان الجهات المشاركة في الجولة الثانية من مبادرة «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية»
علوم الدار
إعلان الجهات المشاركة في الجولة الثانية من مبادرة «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية»
اليوم 23:27
"أندرويد 15" متاح الآن: حماية ذكية وتحسينات للأجهزة القابلة للطي
التعليم والمعرفة
"أندرويد 15" متاح الآن: حماية ذكية وتحسينات للأجهزة القابلة للطي
اليوم 23:09
"إقليدس" يبدأ رحلته الكبرى لفك غموض الكون المظلم
التعليم والمعرفة
"إقليدس" يبدأ رحلته الكبرى لفك غموض الكون المظلم
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©