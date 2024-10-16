«هاتريك» تاريخي ولقبان.. هذا ما قدمه ميسي في 2024



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، سلسلة إبهار عشاق المستديرة حول العالم بأداء قوي قاد به التانجو للفوز على بوليفيا بنتيجة 6-0 فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ليونيل ميسي ثلاثية مثيرة داخل شباك بوليفيا، وصنع هدفين في ليلة سداسية التانجو بتصفيات مونديال 2026.

فيما رفع منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وبفارق 3 نقاط عن كولومبيا الوصيف.

وحقق ميسي رقماً تاريخياً بعد «الهاتريك» الذي أحرزه داخل شباك بوليفيا، حيث عادل رقم غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، ووصل للهاتريك الـ 10 في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.

ويفصل قائد منتخب الأرجنتين، 2 هاتريك من أجل معادلة رقم رونالدو الأكثر تسجيلاً للهاتريك مع النادي والمنتخب برصيد 58 «هاتريك» طوال مسيرته.

وبشكل عام، قدم ليونيل ميسي سجلاً حافلاً بالأرقام والإنجازات مع منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأميركي في عام 2024.

لعب ليونيل ميسي، 33 مباراة مع انتر ميامي ومنتخب الأرجنتين في عام 2024، وأحرز 43 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وحصل النجم الأرجنتيني على لقبان في عام 2024، الأول كوبا أميركا 2024 للمرة الثانية على التوالي والـ 16 في تاريخ التانجو.

ونجح ميسي في قيادة بلاده لإنجاز تاريخي ببطولة كوبا أميركا، حيث حصل على اللقب نسخة 2021 و2024 للمرة الأولي بعد غياب 31 عامًا منذ الفوز بالبطولة 1993.

كما توج ليونيل ميسي بلقب درع الجماهير مع انتر ميامي في عام 2024، وهو ثاني ألقاب قائد التانجو مع الفريق الأميركي عقب الحصول على لقب كأس الدوري 2023.