اتحاد الجوجيتسو يستعرض أجندة الموسم والمشاركات الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو النجاح الذي حققته البطولات المحلية والقارية والعالمية التي تم تنظيمها واستضافتها خلال الموسم الرياضي الحالي، ومكتسبات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، واطلع على استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها اليونان، وآخر التحضيرات الخاصة بانطلاقة النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بالإضافة إلى أجندة الموسم المقبل 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، محمد بن دلموج الظاهري، يوسف عبدالله البطران، منصور الظاهري، أعضاء مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي، عضو مجلس الإدارة، الأمين العام للاتحاد، ومسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة.

واستهل عبدالمنعم الهاشمي الاجتماع بكلمة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعمهما المستمر للرياضة، حيث قال: «الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة هو المحرك الأساسي لمسيرة النجاح المستمرة لرياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً، وهذا الدعم الاستثنائي يقود إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على خريطة الرياضة العالمية، وتحقيق الإنجازات البارزة على المستويين القاري والدولي».

واستعرض الاجتماع تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها اليونان أكتوبر الجاري، وناقش خطط ومخرجات المعسكر التدريبي المكثف الذي يخوضه المنتخب بمختلف فئاته لتعزيز جاهزية اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، وضمان تقديم أداء متميز يعكس التزامهم، وروحهم القتالية العالية، ويستكمل مسيرة النجاحات التي حققها المنتخب، وبالأخص تتويجه بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للسنوات الأربع الماضية.

واستعرض الاجتماع سير الأعمال ضمن أجندة الموسم الرياضي خلال العام الجاري، والتي تتضمن فعاليات تحظى بمشاركة محلية ودولية واسعة، تسهم في تعزيز قاعدة ممارسي اللعبة، وتشجيع المشاركة المجتمعية من الشرائح والفئات كافة، وبالتالي المساهمة في ترسيخ نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، وتعزيز اللياقة البدنية، وتحسين المرونة الذهنية، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

وسلّط الاجتماع الضوء على تقرير شامل ومفصّل حول بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تضّمن الجوانب الفنية والمالية والتسويقية والإعلامية، مع تسليط الضوء على مؤشرات النجاح التي حققتها البطولة.

فاستعرض التقرير النمو الملحوظ في عدد المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت البطولة في جولاتها الأربع التي أُقيمت حتى الآن مشاركة 7700 لاعب ولاعبة يمثلون 60 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية هذه الرياضة ودورها في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الذهنية.

وأشار التقرير إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي عكس تزايد شعبية رياضة الجوجيتسو في المجتمع، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري الإجمالي لمنافسات الجولات الأربع أكثر من 10000 مشجع، موضحاً أن هذا الإقبال الجماهيري المتزايد يُعد دافعاً رئيسياً لتطوير مستوى البطولات، من خلال إيجاد أجواء تنافسية تحفّز اللاعبين على تقديم أفضل أداء.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالنجاح الكبير والأصداء الواسعة التي حققتها البطولة، مؤكداً أن البطولة تمثل نقلة نوعية في مسيرة اللعبة بالدولة، إذ ساهمت في الكشف عن العديد من المواهب، ورفع مستويات اللاعبين، وتعزيز الحضور الجماهيري، وتوفير بيئة تنافسية عالية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في شهر ديسمبر المقبل في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، ومن المتوقع أن تشهد منافسة غير مسبوقة بين نخبة اللاعبين واللاعبات من أكاديميات وأندية الدولة، والتي ستدفع بأقوى نجومها وأبطالها للفوز بلقب البطولة الأول على الإطلاق.



الأكبر والأهم

تطرق الاجتماع إلى آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستنطلق نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظّمة للبطولة: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزيز مكانتها واحدةً من أبرز الأحداث الرياضية على الساحة الدولية، حيث تجمع نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم».



أجندة موسم 2025

ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله أجندة بطولات عام 2025، حيث تم التركيز على تعزيز التنوّع في الفعاليات؛ لضمان استدامة التطور والنمو في رياضة الجوجيتسو. وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدراء الإدارات التنفيذية خطط توسيع نطاق البطولات، لتشمل المزيد من الفئات العمرية، وتستقطب نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميز الرياضي.