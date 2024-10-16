«الزعيم» و«السماوي» يتحديان طموحات «الإعصار» و«النواخذة»

مراد المصري (أبوظبي)

تدشن مواجهتا حتا والعين، ودبا وبني ياس، انطلاق دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك مع تطلع «الزعيم» و«السماوي» للعبور إلى الدور التالي، وسط طموحات مشروعة من «الإعصارة» و«النواخذة».

ويستضيف حتا منافسه العين على استاد حمدان بن راشد، في لقاء تبدو الفوارق كبيرة بين الفريقين على الورق، خصوصاً مع وجود «الإعصار» في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، و«الزعيم» المتوج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، إلا أن الملعب يبقى دائماً هو موعد الحسم الدائم، وهو ما يجعل العين يدرك أهمية دخول هذه المباراة بكامل التركيز والجدية، فيما يتسلح حتا بالمعنويات والروح القتالية مدعماً بجماهير المدينة.

وفيما يترقب العين الاطمئنان على جاهزية لاعبيه الذين كانوا في صفوف المنتخبات الوطنية هذا الأسبوع، وتحديداً المنتخب الأول، مع الحارس خالد عيسى، وخالد الهاشمي الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويتطلع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو أن تكون النتيجة إيجابية، في بداية مرحلة يخوض خلالها الفريق العديد من الاختبارات المهمة على مختلف الجبهات، وأبرزها لقاء الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا يوم 21 أكتوبر الجاري، والأهلي المصري في كأس الإنتركونتيننتال يوم 29 من الشهر نفسه.

ويعتمد حتا على الثنائي باتريك مونتيرو وجودنيوس، بعدما سجل كل منهما هدفين في تصفيات الصعود إلى هذا الدور، والذي حقق خلالها الفوز على العربي 3-2، والجزيرة الحمراء 3-0 والظفرة بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

من جانبه، يتطلع بني ياس لاستعادة توازنه بعد بداية إيجابية للموسم، قبل الخسارة القاسية بخماسية أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية من الدوري، وهو الذي يقوم برحلة إلى الساحل الشرقي، للقاء دبا على ملعبه.

ويتسلح «السماوي» بالقوة الهجومية التي يمتلكها هذا الموسم بقيادة المهاجم الفرنسي يوسف نيكتيه، الذي يتشارك صدارة قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 أهداف، وحضور الوافد الجديد الأرجنتيني خوان باوزا الذي سجل 3 أهداف.

من جانبه، أظهر دبا مؤشرات إيجابية خلال تصفيات الصعود، والذي تألق في صفوفه محمد الحمادي الذي سجل هدفين، وعرف الفريق الفوز على كل من جلف إف سي 3-1، ومصفوت 2-0، والحمرية 2-1.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور الـ 16، فيلتقي يوم الجمعة، الوصل حامل اللقب مع الوحدة، النصر والشارقة، وعجمان مع خورفكان، فيما يلتقي يوم السبت دبا الحصن مع شباب الأهلي، والجزيرة مع العروبة، والبطائح مع كلباء.