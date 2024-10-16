اتحاد الجودو يستأنف نشاطه بكأس البراعم والأشبال

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد الجودو موسمه الرياضي 2024 - 2025 بإقامة مسابقة كأس الاتحاد لبراعم الجودو مواليد 2012 - 2013، في صالة ناشئة خورفكان للمواطنين والمقيمين، وتحدد عصر يوم غد الجمعة موعداً للميزان التجريبي للمشاركين، ويعقبه الميزان الرسمي بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

أما مهرجان الصغار للجودو، فقد تحدد له السبت بالصالة نفسها في خورفكان، تحت شعار «الكل فائز» للمواطنين والمقيمين من مواليد 2014 - 2015 - 2016 للذكور والإناث، وسيكون ميزان تلك الفئة عبر أنديتها، وبإشراف المدربين والمدربات، وتقام مسابقة كأس الاتحاد للأشبال للجودو يوم الأحد لمواليد 2010 - 2011 لفئة الذكور، وتحدد موعد الميزان يوم الجمعة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكملت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط الجودو المحلي، برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، والمدير الفني شعبان السيد، وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية كافة الترتيبات لإنجاح المسابقات العمرية، وفقاً للجدول الزمني للبطولة، والشروط التي حددتها اللجنة لكل فئة للبراعم والأشبال، فيما حددت اللائحة الفنية أوزان الفئتين ولائحة المدربين.

من جانب آخر، شكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس اتحاد الجودو، أسرة نادي ناشئة خورفكان على التعاون المستمر، كذلك ناديي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية، لاستضافتها عملية الميزان، متمنياً التوفيق للأندية كافة، وأن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية العمرية للجودو.