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الرياضة

بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة تصل خط النهاية

بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة تصل خط النهاية
17 أكتوبر 2024 00:58

دبي (وام)

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تختتم اليوم، منافسات النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للناشئين والشباب لكرة الطاولة، بإقامة 4 نهائيات لفئات تحت 11 و13 و15 و19 سنة، وتتويج الفائزين بصالة نادي شباب الأهلي في دبي، وشهدت المنافسات فوز الكوري الجنوبي لي سيونجسو على الإيراني بنيامين فرجي، المصنف الأول في فئة تحت 17 سنة، بنتيجة 3-2.
كما فازت الصينية زهو كيهوي بلقب فئة تحت 17 سنة فتيات، بعد تغلبها على مواطنتها يانج يي يي 3-2.
وفي فئة تحت 13 سنة بنين، فاز الفلبيني خيفين كروز باللقب، بعد تغلبه على مواطنه ليام كابالو بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية. وفي فئة تحت 13 سنة بنات، فازت الماليزية دانيا محمد باللقب، بعد تغلبها على الأوزبكية أديلينا خاسانوفا 3-2.
وأشاد محمد عبدالله صالح، أمين عام الاتحاد العربي لكرة الطاولة، بالتنظيم الناجح للبطولة، واعتبر أن المشاركة الكبيرة لنجوم اللعبة في هذه المرحلة العمرية، سواء من قارة آسيا، أو بقية أنحاء العالم، تعكس قوة مستوى البطولة، وحرص جميع الدول على تحقيق أقصى استفادة منها.

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