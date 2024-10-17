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الرياضة

بوجبا يتنازل عن المال من أجل يوفنتوس!

بوجبا يتنازل عن المال من أجل يوفنتوس!
17 أكتوبر 2024 07:18

روما (أ ف ب)

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أعرب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الذي تم تخفيض إيقافه بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهراً ويستطيع العودة لممارسة كرة القدم في مارس 2025، عن رغبته في استئناف مسيرته في صفوف يوفنتوس الإيطالي حتى لو كان ذلك يعني «التخلي عن المال»، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.
وقال بوجبا في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني للصحيفة الرياضية «أنا على استعداد للتخلي عن المال، حتى أتمكن من اللعب مرة جديدة مع يوفنتوس، أريد العودة إلى هذا النادي». وتابع بطل العالم 2018، الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو 2026، ويتقاضى بموجبه راتباً سنوياً قدره 8 ملايين يورو «الحقيقة هي أنني لاعب في يوفي، وأستعد لكي ألعب مع يوفي».
يذكر أن بوجبا خلال فترة إيقافه كان يحصل على الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية الدوري الإيطالي الجماعية، أي ما يزيد قليلاً عن 2000 يورو شهرياً. 
ومنذ أن خفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إيقافه بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهراً، تحدثت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لإنهاء عقد بوجبا.
وأدلى مدرب يوفنتوس تياجو موتا بتصريحات تدعم هذه الفرضية، وذلك عندما تحدث عن الفرنسي بصيغة الماضي بقوله «كان بوجبا لاعباً رائعاً، لكنه لم يلعب منذ فترة طويلة».
اعترف بوجبا (31 عاماً) بأنه لم يقابل موتا «لكنه أكد أن تلك اللحظة ستأتي «أريد أن أكون جاهزاً للتدريب واللعب مع يوفي، أنا لاعب في يوفي، في ذهني، هذا كل أفكر فيه في الوقت الحالي».
منذ عودته إلى الدوري الإيطالي في يوليو 2022، بعد ستة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعب بوجبا، 12 مباراة فقط «213 دقيقة»، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وشوهت سمعته بشكل كبير.
وتابع بوجبا «سيكون هذا بوجبا جديداً، أكثر تعطشاً وحكمة وأقوى، أريد فقط أن ألعب كرة القدم»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يرى نفسه يرتدي قميص فريق إيطالي آخر».

الدوري الإيطالي
فرنسا
يوفنتوس
بول بوجبا
تياجو موتا
مانشستر يونايتد
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