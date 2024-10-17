البايرن والسيتي يعزفان لحن التألق في «أبطال السيدات»



عواصم أوروبية (أ ب)



حقق بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي فوزين جديدين، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية.

وفاز بايرن ميونيخ على يوفنتوس 2- صفر في أجواء ممطرة، ليتجاوز كبوة خسارته في بداية الأسبوع الجاري التي أوقفت سلسلة من اللاهزيمة على مدار عامين تقريباً في بطولة الدوري الألماني.

وتغلب مانشستر سيتي على سانت بولتن النمساوي 3-2، بعد أسبوع واحد من فوزه بهدفين على برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر نسختين.

وتقدم الفريق الإنجليزي في النتيجة بهدف مبكر بعد خمس دقائق من تسديدة قوية للاعبة آلانا كينيدي، بينما ارتطمت تسديدتان بالقائم، قبل أن يعادل سانت بولتن النتيجة في الدقيقة 40، وتصدت كارينا شلوتر حارسة مرمى سانت بولتن لعدد من المحاولات، قبل أن يحرز الفريق النمساوي هدفه الثاني، عبر لاعبة الوسط التشيكية كاميلا دوبكوفا في الدقيقة 53 بتسديدة بقدمها اليسرى.

وبعد أربع دقائق أدرك مانشستر سيتي التعادل، عندما قابلت أوبا فوجينو تمريرة عرضية مرتدة بتسديدة مباشرة في المرمى.

وسجل مانشستر سيتي هدف الفوز في الدقيقة 80 بضربة رأس للاعبة ماري فاولر بعد ركلة ركنية، ليحقق فوزاً ثميناً وسط أجواء مناخية صعبة في النمسا.

وسجلت بيرنيل هاردر مهاجمة البايرن الهدف الثاني في مرمى يوفنتوس، لتواصل تألقها بعد تسجيل هاتريك في شباك أرسنال في المباراة الأولى التي انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 5 -2 في الأسبوع الماضي.

وتابعت هاردر كرة مرتدة من حارسة مرمى المنافس، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 73، لتسجل بطريقة مشابهة للهدف الأول الذي سجلته ليندا دالمان من تسديدة قوية في الدقيقة 17. وفي مواجهات أخرى، اكتسح برشلونة ضيفه هاماربي السويدي 9 -صفر ضمن المجموعة الرابعة، وفاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه فاليرينجا النرويجي 4-1 في المجموعة الثالثة.