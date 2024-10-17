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الرياضة

ألكاراز ونادال.. لقاء «الملوك الستة»

ألكاراز ونادال.. لقاء «الملوك الستة»
17 أكتوبر 2024 07:39

الرياض (د ب أ) 

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تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً إلى الدور نصف النهائي في بطولة الملوك الستة الاستعراضية بموسم الرياض التي تقام على الملاعب الصلبة.
وصعد ألكاراز بعد فوزه على الدنماركي هولجر رون 6 - 4 و6 -2 .
وسيلعب النجم الإسباني الشاب، الفائز ببطولتي جراند سلام هذا العام في رولان جاروس وويمبلدون، ضد مواطنه الأسطورة الإسباني رافاييل نادال في الدور نصف النهائي. وستكون المباراة هي الأولى لنادال الذي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور الأول ببطولة «الملوك الستة»، بعد إعلان اعتزاله التنس قبل أيام قليلة.
وتأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول لمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي، وذلك بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف.
وتقام البطولة بمشاركة النجوم الستة، ولا تدخل نتائجها في احتساب النقاط بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. ويحصل كل لاعب يشارك في البطولة على جائزة مالية تقترب من 5. 1 مليون دولار، بينما يحصل الفائز باللقب على جائزة ضخمة قيمتها 6 ملايين دولار. 
وسيحصل اللاعبون على راحة الجمعة على أن تقام مباراتي المركز الثالث والنهائي يوم السبت المقبل.

 

التنس
السعودية
الرياض
كارلوس ألكاراز
نادال
يانيك سينر
نوفاك ديوكوفيتش
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