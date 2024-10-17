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الرياضة

مدرب دورتموند يحذر من «الشك القاتل»!

مدرب دورتموند يحذر من «الشك القاتل»!
17 أكتوبر 2024 07:49

دورتموند (رويترز) 

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يحتل بروسيا دورتموند المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لكن مدربه نوري شاهين حث لاعبيه على الصبر، مؤكداً أن الشك في أنفسهم في وقت مبكر من الموسم سيكون قاتلاً بالنسبة للفريق.
وتحت قيادة شاهين، الذي تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي، لم يحصل دورتموند إلا على نقطة واحدة في ثلاث مباريات بالدوري خارج أرضه هذا الموسم، إذ خسر 5-1 أمام شتوتجارت، وتعرض لهزيمة 2-1 أمام أونيون برلين.
وقال شاهين إن دورتموند سيعمل على تحسين مستواه خارج أرضه، لكنه أضاف أن الأمر بحاجة إلى الانتظار حتى المباراة التالية أمام سانت باولي على أرضه يوم الجمعة المقبل.
وقال شاهين للصحفيين «لا أريد الهروب من التفكير في المباريات خارج أرضنا أو أي شيء من هذا القبيل، لكنها حقيقة أننا حصلنا فقط على نقطة واحدة من ثلاث مباريات خارج أرضنا في الدوري، وإذا كنت في المركز السادس عشر في جدول الترتيب بالنسبة للمباريات خارج الملعب، فلن تحقق أهدافك.
وأضاف «عليك أن تبني على ذلك، يمكننا أن نفعل ذلك بكل سرور قبل مباراتنا أمام أوجسبورج، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن الأمر، ولكن الآن ينصب تركيزي بالكامل على المباراة على أرضنا ضد سانت باولي».
وقال «إثارة الشكوك حول مسارنا بعد ست جولات سيكون قاتلاً، هذا ليس ما نفعله. سنواصل طريقنا، عليك بالطبع إجراء تغييرات في كل مباراة تخوضها».
وهنأ شاهين أيضاً المدرب الجديد للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل، الذي تولى تدريب دورتموند من 2015 إلى 2017، عندما كان الدولي التركي السابق لاعباً في النادي الألماني.
وقال شاهين «لا يسعني إلا أن أتوجه بالتهنئة للاتحاد الإنجليزي على حصوله على خدمات مدرب رائع (توخيل)،
لا أجرؤ على القول ما إذا كان الأمر سينجح أم لا، أنا معجب بشدة بتوماس توخيل، وأعرف أنه قادر على منح هذا الفريق الكثير، تهانينا لمدرب جيد للغاية». 

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