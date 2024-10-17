«اليونايتد» يزاحم «الريال» في صفقة نجم «البايرن»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد ريال مدريد الإسباني بمفرده، في سباق التعاقد مع الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز «23 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وإنما دخل مانشستر يونايتد منافساً قوياً، من أجل الحصول على خدمات «الدولي الكندي» الذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025، ولم تنجح حتى الآن مفاوضات ناديه معه لتجديد عقده.

وارتبط ديفيز باتفاق شفوي مع «الريال» منذ الموسم الماضي، ينتقل بموجبه إلى «السانتياجو برنابيو» مجاناً في نهاية عقده. غير أن شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، قالت إن «اليونايتد» دخل السباق من أجل الفوز باللاعب.

وأضافت إن دخول «الشياطين الحمر» منافساً للتعاقد مع ديفيز، لا يعني أنه أصبح الخيار الأول، لأن «الريال» لا يزال في موقف أقوى لاتفاقه الشفوي مع اللاعب.

ويرجع اهتمام «اليونايتد» بالحصول على خدمات ديفيز إلى تكرار إصابة النجم الدولي الإنجليزي لوك شو، وابتعاده كثيراً عن الملاعب بسبب الإصابات، ولهذا يفكر «اليونايتد» بقوة في مزاحمة «الريال» من أجل الحصول على توقيع ديفيز الذي يشعل الجبهة اليسرى في دفاع «البايرن».

ورغم محاولات «اليونايتد»، إلا أن ديفيز لا يزال ملتزماً تجاه ناديه الحالي، ويشارك في مباراة فريقه أمام شتوتجارت السبت، في الدوري الألماني «البوندسليجا».

بدأ ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000، مسيرته الاحترافية في فانكوفر وايتكابس من 2016 إلى 2018، وشد الرحال إلى ألمانيا ليلعب لبايرن ميونيخ «ب» موسم 2018-2019، ليتم تصعيده للفريق الأول في 2019. وبلغت صفقة انتقاله للبايرن 5. 13 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأداء قيمتها 22 مليون دولار، وحصل ديفيز على لقب أفضل لاعب في «البوندسليجا» موسم 2019-2020.

ولعب ديفيز لمنتخبي الشباب تحت 17 و20 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول الكندي عام 2017.