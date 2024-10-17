«ليوا الرياضي» يُتوج أبطال سباق الخيول العربية بالظفرة

الظفرة (الاتحاد)



اختتم سباق الخيول العربية الأصيلة الأول، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي، على مدار شوطين، في ميدان مدينة زايد بالظفرة، وشهد تنافساً قوياً، بقيادة نخبة من الفرسان للخيول العربية الأصيلة، وبحضور متميز من ملاك الخيول في المنطقة.

وفي الشوط الأول، الذي امتد لمسافة 1400 متر، توّج بالمركز الأول الحصان «شامخ» للمالك سيف محمد فن المحيربي، بينما حصل الخيل «سفير» للمالك أحمد محمد فن المحيربي على المركز الثاني، وجاء «شجاع بينونة» للمالك عبد الله بخيت المرر في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني 1400 متر، فاز بالمركز الأول الحصان أس غازي للمالك أحمد محمد المحيربي، بينما حقق الحصان حيزوم للمالك سيف محمد المحيربي المركز الثاني، وجاء حوافز للمالك حمد علي المرر في المركز الثالث.

وفي ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، بتكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز.

وأعرب المزروعي عن سروره بإقامة السباقات في الظفرة مجدداً، مشيراً إلى الإقبال الكبير من ملاك الخيول على المشاركة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه السباقات التي تسهم في إحياء التراث الإماراتي، وتعزز من مكانة رياضة الفروسية في المجتمع المحلي.

