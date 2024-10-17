منصور بن زايد يوجه بزيادة قيمة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة قيمة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية بمبلغ 3.5 مليون درهم لتصل إلى ثمانية ملايين درهم، مما يجعله ضمن السباقات الأعلى قيمة على مستوى العالم.

وتنطلق يوم 15 من شهر ديسمبر عام 2024 النسخة الــ 32 من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، والتي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية ، فيما يمثل سباق الفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة الحدث النهائي للموسم.

ويستهدف زيادة مبلغ الجوائز في هذا الحدث الرياضي، تعزيز أهمية الخيول العربية الأصيلة ومكانتها، بجانب إبراز الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتطوير سباقاتها إلى مستويات عالمية.

وقال المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية: "يسعدنا أن نستضيف المرحلة النهائية من بطولة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، مشيراً إلى أن أهمية هذه البطولة لا تقتصر على إبراز القدرات المتميزة للخيول العربية الأصيلة فحسب بل تؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التراث الغني لسباقات الخيل العربي والارتقاء بها في الميادين العالمية".

وثمن الدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى سباقات الخيل، واهتمام سموه الذي كان لها كبير الأثر في نجاح هذه البطولة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

يذكر أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "، أطلق خلال عام 1994 النسخة الأولى من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لتأكيد أهمية هذه الخيول وإبراز الصفات المتميزة التي تتحلى بها في نطاق السباقات، بجانب الحفاظ على هذا الموروث الهام الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراث.

وقد أصبحت الفئة الأولى من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تجذب أفضل مالكي الخيول والمدربين وفرسان السباق من جميع أنحاء العالم.

وكان نادي أبوظبي للفروسية قد تأسس عام 1976 مستلهماً من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليحتل اليوم مكانة متميزة في عالم سباقات الفروسية ويعد صرحاً رياضياً مهماً مرتبطاً بإرث الشيخ زايد "رحمه الله".