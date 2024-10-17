46 فريقاً في «صيد الأسماك للسيدات» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أنهى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد رياضة المرأة الترتيبات والتجهيزات كافة المتعلقة ببطولة صيد الأسماك للسيدات، والتي تنطلق في جولتها الأولى الأحد المقبل، ضمن مبادرة دوباية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد الفرق المسجلة أكثر من 46 فريقاً، بمشاركة ما يزيد على 150 فتاة من مختلف أنحاء الدولة، وأُغلق باب التسجيل يوم الأربعاء الماضي، مع عدد كبير من الفرق التي سجلت في المنافسة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الرياضات البحرية، وتوفير منصة للمنافسة والتحدي، في إطار مبادرة دوباية التي تدعم تمكين المرأة وتطوير قدراتها الرياضية. ويترقب المتابعون والجمهور سباقاً حافلاً بالتحدي والحماسة، مع استعداد المشاركات لخوض منافسة قوية.

ومع استعداد الفرق المشاركة لخوض التحدي، يتوقع أن تكون البطولة حافلة بالمنافسة والإثارة.

وتوفر البطولة تجربة فريدة للمشاركات، وفرصة لإظهار مهاراتهن في رياضة صيد الأسماك.

ويأمل منظمو البطولة أن تحقق النجاح المطلوب، وتستقطب اهتمام المزيد من السيدات للانخراط في الرياضة الشيقة، وتبقى بطولة صيد الأسماك للسيدات جزءاً من مساعي اتحاد رياضة المرأة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، لدعم وتعزيز الرياضات البحرية النسائية، بما يعزز من رؤية الدولة نحو تمكين المرأة في المجالات كافة.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية تنظيم هذه الفعاليات التي تسهم في تمكين المرأة في مجال الرياضات البحرية.

وقال الرميثي: «نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ملتزمون بتوفير الفرص للنساء لتحقيق طموحاتهن الرياضية، وبطولة صيد الأسماك للسيدات جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز الرياضات البحرية، وتشجيع النساء على المشاركة الفاعلة».

وأضاف: «مبادرة دوباية تأتي لتؤكد أهمية وجود منصة تسمح للنساء بالمنافسة، والتميز في الرياضات البحرية، وفخورون بهذه الشراكة مع اتحاد رياضة المرأة».

من جانبها، أعربت المهندسة غالية المناعي، الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة عن سعادتها بتنظيم البطولة، مشيرة إلى أن مبادرة دوبايه تهدف إلى إيجاد بيئة تمكينية للمرأة في كافة المجالات الرياضية.

وقالت المناعي: «نعمل جاهدين لتقديم الدعم اللازم للنساء، وتوفير الفرص التي تساعدهن على تطوير مهاراتهن، ومبادرة دوباية تعد خطوة مهمة لدعم دور المرأة في مجال الرياضات البحرية، وتأتي البطولة لتكون مثالاً حياً على هذا التوجه».

وأضافت: «نشهد اليوم مشاركة واسعة من السيدات، من مختلف الفئات العمرية والخلفيات، وهو ما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الرياضة في حياة المرأة، ونتطلع إلى أن تكون البطولة بداية لمزيد من الفعاليات الرياضية النسائية التي تحقق تطلعات المرأة الإماراتية».