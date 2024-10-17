انسحاب لبنان يقلص مجموعة «أبيض الناشئين» في «تصفيات آسيا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسمياً، انسحاب لبنان من سباق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، وتقليص عدد منتخبات «المجموعة الثامنة» التي تستضيفها لاوس، إلى ثلاثة فرق تضم إلى جانب البلد المضيف، الإمارات وماليزيا.

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم في وقت سابق، تعليق نشاطات كرة القدم كافة، بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلاده.

ويدشن «أبيض الناشئين»، مشواره في التصفيات بلقاء ماليزيا الأربعاء المقبل، على استاد لاوس الوطني في فينتيان، فيما يخوض المباراة الثانية أمام لاوس «المستضيف» مساء الجمعة المقبل، على ذات الملعب، وتختتم مباريات المجموعة بلقاء ماليزيا ولاوس مساء 27 أكتوبر الجاري.

وتشهد التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، مشاركة 42 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، في أعقاب انسحاب لبنان، بحيث تتكون 6 مجموعات من 4 منتخبات، ومجموعة من 3 منتخبات، و3 مجموعات من 5 منتخبات، وذلك للمنافسة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمع في بلد واحد، بحيث تستمر التصفيات إلى 27 أكتوبر.

ويتأهل المتصدر في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى «النسخة العشرين» من نهائيات البطولة القارية، لتنضم إلى السعودية الفائزة باللقب مرتين «1985 و1988»، والمتأهل تلقائياً، لأنها مستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1992.

من جهته، خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام مضيفه تايلاند 2-4، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب نادي ويندميل، ضمن برنامج معسكر الإعداد الخارجي لـ «أبيض الناشئين» في تايلاند، وسجل هدفي منتخبنا سهيل النوبي، وهود المنهالي في الدقيقتين 60 و85.

ومثلت المواجهة أمام تايلاند الودية الأخيرة في سلسلة تحضيرات «أبيض الناشئين»، الذي يقوده المدرب الوطني ماجد سالم، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية، بعدما أقام مؤخراً تجمعاً داخلياً بدبي، خاض خلاله 3 مباريات، من بينها مباراتان على التوالي أمام سوريا، تعادل في الأولى من دون أهداف، وخسر في الثانية 2-3، قبل الفوز على ضيفه هونج كونج 4-1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للناشئين في التصفيات 23 لاعباً، وهم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.