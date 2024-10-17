سيرينا.. جراحة في العنق!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



كشفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز، المتوّجة بـ 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عن خضوعها لجراحة استئصال كيس بحجم كبير من العنق، وأنها على طريق التعافي.

وقالت المصنفة أولى عالمياً سابقاً البالغة 43 عاماً في مقطع فيديو على منصة «تيك توك»: إنها اكتشفت في مايو كتلة كبيرة «كيس العنق الخيشومي»، على الجانب الأيمن من عنقها، وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أنها كتلة حميدة.

كما نشرت على منصة «اكس» (تويتر سابقاً) «ما زلت أتعافى، لكنني أتحسن، الصحة تأتي دائماً في المقام الأول».

في البداية قررت وليامز عدم إزالة التكيس فور اكتشافه، ولكن بعد أن نما حجمه، وأجرت اختبارات متعددة وخزعة، خضعت لعملية جراحية لاستئصاله.

وقالت: «اكتشفت كتلة كبيرة في عنقي، وشعرت بالخوف، أجريت بعض الاختبارات وكان كل شيء سلبياً، اتضح أنني أعاني مما يسمى بكيس العنق الخيشومي، على وجه التحديد».

وأردفت، «لذا انتهى بي الأمر باستئصاله، كان كبيراً جداً، كان حجمه بحجم حبة فاكهة غريب فروت، وكان يؤلمني، سار كل شيء على ما يرام، وأنا سعيدة بالعمل مع أطباء رائعين».

وختمت بعدما ظهرت في نهاية الفيديو مع ابنتها أولمبيا، في رحلة تسوق «كنت خائفة بعض الشيء، ولكن متحمسة للمضي قدماً في الخطوات التالية للشفاء والتعافي».

فازت سيرينا بأول لقب في مسيرتها في الجراند سلام، في الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 1999 التي تُوجت بها ست مرات، وآخرها في أستراليا 2017 التي أحرزتها سبع مرات.

كما يتضمن سجلها الفوز ببطولة ويمبلدون سبع مرات أيضاً، إلى ثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل اعتزالها عام 2022.