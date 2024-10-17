الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيرينا.. جراحة في العنق!

سيرينا.. جراحة في العنق!
17 أكتوبر 2024 11:52

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ألكاراز ونادال.. لقاء «الملوك الستة»
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 425 مليون دولار


كشفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز، المتوّجة بـ 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عن خضوعها لجراحة استئصال كيس بحجم كبير من العنق، وأنها على طريق التعافي.
وقالت المصنفة أولى عالمياً سابقاً البالغة 43 عاماً في مقطع فيديو على منصة «تيك توك»: إنها اكتشفت في مايو كتلة كبيرة «كيس العنق الخيشومي»، على الجانب الأيمن من عنقها، وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أنها كتلة حميدة.
كما نشرت على منصة «اكس» (تويتر سابقاً) «ما زلت أتعافى، لكنني أتحسن، الصحة تأتي دائماً في المقام الأول».
في البداية قررت وليامز عدم إزالة التكيس فور اكتشافه، ولكن بعد أن نما حجمه، وأجرت اختبارات متعددة وخزعة، خضعت لعملية جراحية لاستئصاله.
وقالت: «اكتشفت كتلة كبيرة في عنقي، وشعرت بالخوف، أجريت بعض الاختبارات وكان كل شيء سلبياً، اتضح أنني أعاني مما يسمى بكيس العنق الخيشومي، على وجه التحديد».
وأردفت، «لذا انتهى بي الأمر باستئصاله، كان كبيراً جداً، كان حجمه بحجم حبة فاكهة غريب فروت، وكان يؤلمني، سار كل شيء على ما يرام، وأنا سعيدة بالعمل مع أطباء رائعين».
وختمت بعدما ظهرت في نهاية الفيديو مع ابنتها أولمبيا، في رحلة تسوق «كنت خائفة بعض الشيء، ولكن متحمسة للمضي قدماً في الخطوات التالية للشفاء والتعافي».
فازت سيرينا بأول لقب في مسيرتها في الجراند سلام، في الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 1999 التي تُوجت بها ست مرات، وآخرها في أستراليا 2017 التي أحرزتها سبع مرات.
كما يتضمن سجلها الفوز ببطولة ويمبلدون سبع مرات أيضاً، إلى ثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل اعتزالها عام 2022.

التنس
أميركا
سيرينا
آخر الأخبار
900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين
الرياضة
900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين
اليوم 12:30
«فريدا» تُحلق بكأس الوثبة في السويد
الرياضة
«فريدا» تُحلق بكأس الوثبة في السويد
اليوم 12:05
سيرينا.. جراحة في العنق!
الرياضة
سيرينا.. جراحة في العنق!
اليوم 11:52
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل فانواتو
اليوم 11:49
مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر «ميرسر» للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
علوم الدار
مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر «ميرسر» للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©