900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، انطلاق جولة جديدة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تُقام للمرة الأولى في مدينة شيآن الصينية، من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتستقطب الجولة مشاركة واسعة تضم 900 لاعب ولاعبة، يشاركون من 30 دولة، من بينهم 25 لاعباً إماراتياً، وتتيح البطولة الفرصة للمواهب الصاعدة والمحترفين، لإبراز مهاراتهم في بيئة تنافسية عالية، كما تتميز بمشاركة فئة الأساتذة، التي تجذب لاعبين من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز الطابع العالمي والشامل للبطولة.

وأكدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن سلسلة بطولاتها تشهد نمواً متزايداً في المنطقة، حيث حققت البطولات السابقة في الصين أكثر من 50 مليون مشاهدة ومتابعة عبر مختلف وسائل الإعلام الصينية، ما عزز من شعبية الجوجيتسو في الصين، كما توفر البطولة منصة دولية للرياضيين الصينيين للتنافس على مستوى عالمي، ما يسهم في تطوير المواهب المحلية، وتعزيز الروابط بين الصين والمجتمع الدولي للجوجيتسو.

من جانبه، قال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو: «تُمثل جولة شيآن محطة مهمة في مسيرتنا، لتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو في الصين، حيث تشهد هذه الرياضة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما أن النجاحات التي حققناها في تنظيم بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، مهدت الطريق لإقامة هذه الجولة وللمرة الأولى في الصين، وهو تأكيد على التزام أبوظبي المستمر بنشر ثقافة الجوجيتسو وتعزيز حضورها في آسيا والعالم، بما يعكس رؤية أبوظبي الاستراتيجية في دعم الرياضات القتالية وتطويرها».

وتشتهر جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بجذبها لأبرز الرياضيين العالميين إلى جانب المواهب الصاعدة، وتعد بوابة للاعتراف الدولي في هذه الرياضة، ويتماشى توسع الجولة في الصين مع الطلب المتزايد على البطولات الرياضية رفيعة المستوى في المنطقة، حيث ترتبط الفنون القتالية في الصين بجذور ثقافية وتاريخية عميقة.

كما تمثل جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في شيآن فرصة لتعزيز ثقافة الجوجيتسو في المنطقة، حيث تلتقي قيم الانضباط والاحترام التي تميز هذه الرياضة مع التراث الثقافي العريق للمدينة، إذ تعد شيآن، التي كانت عاصمة تاريخية ونقطة نهاية لطريق الحرير، موقعاً مثالياً لاستضافة هذا الحدث الرياضي الذي يجسد قيم الجوجيتسو ويعزز من التواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب.

ومن المتوقع أن تكون جولة شيآن التي تُقام من 18 إلى 20 أكتوبر، محطة بارزة في مسيرة الجوجيتسو في الصين، بما يعزز العلاقات بين مجتمع الجوجيتسو الصيني، وبقية دول العالم، ويتيح فرصة لمتابعة منافسات رفيعة المستوى وتبادل ثقافي يعكس ما تمثله جولة أبوظبي جراند سلام من رسالة عالمية.