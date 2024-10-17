أكاديمية أبوظبي للفنون القتالية تحصل على الاعتماد الرسمي



أبوظبي (الاتحاد)



حصلت أكاديمية أبوظبي للفنون القتالية «أدما» على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وبذلك، تصبح أول أكاديمية في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد الدولي المرموق، مما يؤهل لاعبيها للمشاركة في البطولات الوطنية والدولية بشكل رسمي.

ويأتي هذا الاعتماد جزءاً من رؤية الأكاديمية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الرياضية الدولية، من خلال تأهيل لاعبين على أعلى مستوى.

وتسعى الأكاديمية لتطوير رياضيين قادرين على المنافسة في البطولات العالمية وحصد الألقاب، مع التركيز على تبني برامج تدريبية شاملة تتضمن الجوانب البدنية والنفسية.

وتتبع أكاديمية أبوظبي للفنون القتالية نهجاً متكاملاً في تدريب الرياضيين، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تركز على تنمية المهارات البدنية والنفسية لدى المتدربين، بهدف إعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وتشمل هذه البرامج مراحل متعددة، بدءاً من اكتشاف المواهب في سن مبكرة، مروراً بتنمية هذه المواهب، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وصولاً إلى توفير برامج متقدمة للاعبين المحترفين بهدف تمكينهم من المنافسة في البطولات الكبرى على مستوى العالم.

تركز الأكاديمية على تدريب اللاعبين في مجالات الفنون القتالية المتنوعة، مثل فنون القتال المختلطة والجوجيتسو، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الذهنية والتكتيكية، كما توفر الأكاديمية بيئة تدريبية متكاملة تضم أحدث المرافق والأدوات اللازمة لضمان أفضل تجربة تدريبية، بما في ذلك مناطق مخصصة للتدريب على القتال الأرضي والقفص القتالي، فضلاً عن صالة رياضية مجهزة لتطوير القوة البدنية والتحمل.

وتعتمد الأكاديمية على فريق من الخبراء والمدربين العالميين لتوفير برامج تدريبية مخصصة لكل لاعب، وفقاً لاحتياجاته وقدراته الفنية والبدنية، ومن خلال هذه البرامج، تسعى الأكاديمية لضمان أقصى درجات الجاهزية للاعبين، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية، لضمان تحقيق الأداء الأمثل في البطولات.

وتقوم الأكاديمية بتنظيم ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع حكام دوليين لتثقيف المتدربين، حول قواعد ولوائح البطولات المختلفة، لضمان استعدادهم الكامل لكل منافسة يشاركون فيها، وتعمل الأكاديمية على تشكيل فريق رسمي يمثلها في البطولات المحلية والدولية، مع توفير التدريب المكثف لهذه الفرق واللاعبين المشاركين لضمان تحقيق الأداء المثالي داخل القفص.

وفي إطار سعيها لتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، تهدف أكاديمية أبوظبي للفنون القتالية إلى تنظيم بطولات وطنية ودولية تجمع نخبة من الرياضيين والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتعمل الأكاديمية على خلق شراكات استراتيجية مع منظمات وهيئات رياضية دولية لتعزيز مكانة الإمارات وجهة رئيسية لرياضات الفنون القتالية.

وقال طارق البحري، المدير العام للأكاديمية: «فخورون بهذا الاعتماد الذي يعزز رؤيتنا بأن نصبح الوجهة الأولى لتطوير أبطال الفنون القتالية في الإمارات، وإن هذا الإنجاز يمنحنا القدرة على تأهيل جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات، سواء محلياً أو عالمياً، ونواصل العمل على رفع اسم الإمارات في منصات التتويج العالمية».

تعتبر أكاديمية أبوظبي للفنون القتالية نموذجاً يحتذى به في تطوير المواهب الإماراتية وتقديمها للعالم، إذ تسهم بشكل مباشر في إعداد أبطال يمثلون الدولة في مختلف البطولات، كما تسعى لاستقطاب واستضافة بطولات عالمية على أرض العاصمة أبوظبي، مما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة رياضية عالمية.



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