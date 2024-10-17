7 بطولات إماراتية مرشحة لجوائز الاستدامة الأوروبية للجولف

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت مجموعة الجولة الأوروبية للجولف، برنامج جوائز جديداً، لتكريم وإبراز مختلف الجهات الرائدة في الابتكار والممارسات المستدامة، خلال تنظيم ودعم بطولات الجولف، على أن يكون التركيز في البداية على البطولات التي أقيمت في منطقة الشرق الأوسط، عبر 5 فئات فردية، وهي «الأندية، وتنظيم الحدث، وعمليات الأحداث، والابتكار والفعاليات المصاحبة، وخدمات الضيافة».

وتشمل قائمة المؤهلين للدخول في قائمة الترشيحات للجائزة، الجهات المنظمة في واحدة أو أكثر من البطولات التالية في موسم 2023-2024، وتشمل 7 بطولات إماراتية، ومنها البطولات التي أقيمت ضمن جولة دي بي ورلد، وهي هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ودبي إنفيتيشنال، ورأس الخيمة، وأبوظبي إتش إس بي سي، وجولة دي بي ورلد، بالإضافة إلى تحدي أبوظبي وتحدي الإمارات اللتين أقيمتا ضمن جولة التحدي الأوروبية.

كما تدخل في الترشيحات بطولة البحرين المقدمة من بابكو إنرجيز، بطولة البنك التجاري قطر ماسترز اللتان أقيمتا في جولة دي بي ورلد.

تتكون لجنة التحكيم من مجموعة متنوعة من الخبراء في عمليات بطولات الجولف والاستدامة في الجولف، بما في ذلك خبراء مستقلون من مؤسسة GEO للجولف المستدام.

ويتم الإعلان عن الفائزين في دبي، خلال الحدث الختامي لموسم جولة دي بي ورلد، بطولة جولة دي بي ورلد، مع تتويج الفائز في «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس.

وتعد النسخة الأولى لجوائز الاستدامة من مجموعة الجولة الأوروبية متاحة الآن للمشاركة، والموعد النهائي لتقديم المشاركة هو منتصف ليل الأول من نوفمبر المقبل.

وقالت ماريا جراندينيتي ميلتون، مديرة الاستدامة في مجموعة الجولة الأوروبية: «إن تنظيم بطولة للجولف يتطلب جهداً جماعياً هائلاً، ويشمل شبكة واسعة من الموردين الموثوق بهم، وملتزمون تماماً بالحد من بصمتنا الكربونية، مع سعينا إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040، وللقيام بذلك، نحتاج إلى سلسلة التوريد الكاملة لدينا للقيام بدورها، والانضمام إلينا في هذه الرحلة، ونشهد بالفعل عدداً متزايداً من الأمثلة على التميز في الاستدامة عبر فعالياتنا، والجوائز فرصة للاحتفال بروح الابتكار هذه وتمكين موردينا من مشاركة أفضل الممارسات، وبدأنا بمنطقة الشرق الأوسط التي تستضيف العديد من أكبر بطولاتنا، مع إمكانية التوسع إلى مناطق جغرافية أخرى في المستقبل».