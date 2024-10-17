كوزمين: الانضباط والتوازن سلاح الشارقة لـ «النصر»



علي معالي (أبوظبي)



اكتملت صفوف الشارقة تماماً، استعداداً لمباراة النصر يوم الجمعة، ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة «الجمعة»، حيث شارك جميع اللاعبين في التدريبات، وسط معنويات مرتفعة، يسودها التفاؤل بقدرة «الملك»، على تخطي عقبة «العميد»، والانطلاق خطوة مهمة نحو استعادة اللقب الغالي.

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، أهمية اللقاء، مطالباً اللاعبين بمزيد من التركيز، وقال: «علينا أن نحترم النصر جيداً، فهو فريق كبير، ومنافس قوي، يقدم أداءً مميزاً في الموسم الجاري، والمواجهة ليست سهلة، خاصة أن النصر لديه خبرة طويلة ويقدم مستويات عالية في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن مباريات الدوري، وفي الكأس فإن خطأ يمكن أن يكلف الفريق خروجه من البطولة، لذلك علينا أن نكون حذرين وملتزمين وفي قمة التركيز من البداية للنهاية، كونها بالفعل لقاء حساساً للغاية».

وقال كوزمين: «التوازن والانضباط هما مفتاح النجاح في مثل هذه المباريات، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا والحصول على بطاقة التأهل».