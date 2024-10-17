توبوريا جاهز لمواجهة هولواي في بطولة يو إف سي 308 بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يترقب عشاق الرياضات القتالية مزيداً من الأجواء الحماسية والتجارب غير المسبوقة التي اعتادوا عليها في أبوظبي مع اقتراب موعد انطلاق البطولة الأقوى في عالم الفنون القتالية المختلطة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي، والتي تستضيفها الاتحاد أرينا في جزيرة ياس 26 أكتوبر.

ويستعد إيليا توبوريا، حامل لقب وزن الريشة وصاحب السجل الخالي من الهزائم، للدفاع عن لقبه للمرة الأولى أمام خصمه العنيد ماكس هولواي في إطار الفعالية الرئيسية للنزال ضمن البطولة.

وكان توبوريا قد حقق لقب وزن الريشة سابقاً هذا العام بعد فوزه بالضربة القاضية على ألكسندر فولكانوفسكي في بطولة يو إف سي 298. وأكد صاحب لقب الماتادور استعداده التام للمواجهة قبل أسبوعين من النزال المرتقب، وقال: «أشعر بأنني في حالة ممتازة، نحن الآن في الجزء الأخير من معسكر التدريب، وبدأت بخفض وزني، وأترقب يوم 26 أكتوبر لتحقيق الفوز».

وأشار توبوريا إلى أن نظام تدريباته لم يتغير في جوهره منذ أن أصبح بطل وزنه، رغم إدخال بعض التعديلات عليه، وقال: «نظامي التدريبي لم يتغير، ولكنه أصبح أكثر احترافية، حيث نحرص على تجربة مهارات جديدة وتقنيات اكتسبناها من النزالات. ولطالما خضت مبارياتي وأنا واثق بأنني الأفضل في العالم».

ويصعب توقع ما إذا كان هولواي سيقبل هذا التحدي الجريء، ولكن توبوريا مصمم على استراتيجيته هذه، ويقول: «لا أعرف ماذا يمكن أن يفعل، ولكنني سأتحداه وأبقى في منتصف الحلبة، وإذا قبل النزال بهذه الطريقة سأكون مستعداً، وإلا فسأعتمد استراتيجية أخرى».