ديلي ميل: توخيل.. يوم أسود لإنجلترا!



علي معالي (أبوظبي)



تلقى الألماني توماس توخيل أول ضربة إعلامية موجعة، عقب قرار توليه تدريب منتخب إنجلترا، حيث خرجت صحيفة «ديلي ميل» بعنوان صادم وعنيف قائلة: «إنه يوم أسود لإنجلترا»!

قالت الصحيفة الإنجليزية الواسعة الانتشار: «يجب أن تكون إنجلترا إنجليزية، نحن لسنا بحاجة إلى توماس توخيل، بل إلى وطني تحتل البلاد بالنسبة له المركز الأول والثاني والثالث».

وتابعت الصحيفة: «يجب أن يكون المدرب شخصاً ولد ونشأ في ثقافة كرة القدم في هذا البلد، شخص على دراية بأفضل وأسوأ الصفات في بلدنا».

وكانت ذروة الانتقاد عندما قالت الصحيفة: «إنه يوم أسود لإنجلترا، لأن منصب المدرب ينتمي إلى ألماني».

ووسط هذا الهجوم الضاري من «ديلي ميل»، جاء رد توخيل به نوع من الهدوء، والبرود الممزوج في الوقت نفسه بالرد القوي لشخص ألماني، حيث قال: «آسف.. لأن لدي جواز سفر ألمانياً، لكل شخص الحق في إبداء الرأي، وأنا أفهم عندما يقولون: «أتخيل مدرباً إنجليزياً لفريق إنجليزي».

وقال توخيل: «لكل شخص الحق في إبداء رأيه، أعتقد أننا نستحق فرصة، ما زلت أعتقد أننا نستحق فرصة، لدينا سجل جيد في إنجلترا، ونحن نحبها ونحب العمل مع لاعبي الدوري الإنجليزي، ونحاول إقناعهم بالنتائج والطريقة التي نلعب بها».

يذكر أن توماس توخيل الألماني البالغ «51 عاماً» سيتولى تدريب منتخب إنجلترا في يناير المقبل، وبعقد لمدة عام ونصف العام.