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الرياضة

الإمارات ترفع الحصاد إلى 13 ميدالية في «عربية البلياردو»

الإمارات ترفع الحصاد إلى 13 ميدالية في «عربية البلياردو»
17 أكتوبر 2024 14:12

 الرياض (وام)

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اختتم منتخبنا مشاركته في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، بالعاصمة السعودية الرياض، بإحراز ميداليتين برونزيتين، رفع بهما رصيده إلى 13 ميدالية، بواقع «3 ذهبيات، و3 فضيات، و7 برونزيات».
وشارك منتخبنا في البطولة التي أقيمت من 8 إلى 17 أكتوبر الجاري، بـ10 لاعبين ضمن 200 لاعب من 13 دولة.
ونجح ثنائي منتخب البلياردو محمود شريف، وخالد الزرعوني، في إضافة آخر ميداليتين لمحصلة البعثة، ضمن مسابقة 10 كرات فردي الرجال.
وتوزعت ميداليات منتخبنا بين 3 ميداليات ذهبية، فاز بها محمد شهاب «ميداليتان للأساتذة و6 كرات سنوكر»، ومحمود شريف في مسابقة 9 كرات فردي البلياردو.
وفاز بـ 3 ميداليات فضية، محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وأحمد شهاب في مسابقة فرق السنوكر، وللثنائي محمود شريف، وخالد الزرعوني في زوجي 9 كرات بلياردو، وسلمان الزعابي في مسابقة 9 كرات تحت 18 عام فردي بلياردو.
وتوزعت الميداليات البرونزية على كل من محمود شريف، وخالد الزرعوني «مسابقة 10 كرات زوجي بلياردو»، ومحمد الجوكر «6 كرات سنوكر»، وسيف الزعابي «ميداليتان في فردي ناشئين وفردي شباب سنوكر»، وسالم النعيمي «مسابقة 9 كرات ناشئين بلياردو»، ثم خالد الزرعوني، ومحمود شريف في مسابقة 10 كرات بلياردو.

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