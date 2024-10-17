الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تتعاقد مع «مدرب النجمات»

شفيونتيك تتعاقد مع «مدرب النجمات»
17 أكتوبر 2024 14:21

وارسو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سيرينا.. جراحة في العنق!
ألكاراز ونادال.. لقاء «الملوك الستة»


تعاقدت البولندية إيجا شفيونتيك مع البلجيكي فيم فيسيت «مدرب نجمات» التنس، حيث عمل سابقاً مع العديد من الفائزات في البطولات الأربع كبرى، وفقاً لما أفادت المصنفة أولى عالمياً.
وأعلنت شفيونتيك، المتوّجة بخمس بطولات كبرى، في وقت سابق من هذا الشهر أنها انفصلت عن مدربها مواطنها توماش فيكتوروفسكي، بعد ثلاثة مواسم ناجحة معاً.
وفي بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شفيونتيك (23 عاماً) إنها «سعيدة بالإعلان عن انضمام فيم فيسيت إلى فريقنا».
وأضافت: «يبدو أنه يتمتع بنهج جيد ورؤية وخبرة كبيرة على مستوى عالٍ جداً من التنس».
وعمل فيسيت، البالغ 44 عاماً، سابقاً مع أسماء معروفة مثل مواطنته كيم كلايسترز، المتوج معها ببطولة الولايات المتحدة الكبرى، آخر البطولات الأربع الكبرى في عامي 2009 و2010، وبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، عام 2011، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، والرومانية سيمونا هاليب التي قادها إلى نهائي رولان جاروس، ثانية الجراند سلام، عام 2014، والألمانية أنجيليك كيربر، الفائز معها ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى، عام 2018.
وأخيراً تعاون مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقاً، والتي قادها إلى فلاشينج ميدوز 2020 وأستراليا 2021، قبل انفصالهما الشهر الماضي، وأكدت لاحقاً أنها تعاقدت مع الفرنسي باتريك موراتوجلو.
وأشارت شفيونتيك التي انسحبت من دورة بكين لماسترز الألف بسبب «أمور شخصية»، وقررت لاحقاً عدم المشاركة في دورة ووهان، إلى أنها «تستعد الآن للبطولة الختامية لرابطة المحترفات (دبليو تي ايه) التي ستقام في الرياض الشهر المقبل (2-9 نوفمبر).
وأكدت: «لا أستطيع الانتظار لاستئناف المنافسة»، حيث ستتنازل بحلول ذلك الوقت عن قمتها في التصنيف العالمي لوصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا.

التنس
إيجا شفيونتيك
بلجيكا
سيمونا هاليب
نعومي أوساكا
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©