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الرياضة

أتلتيكو ​​«ممنوع» من بيع تذاكر مبارياته!

أتلتيكو ​​«ممنوع» من بيع تذاكر مبارياته!
17 أكتوبر 2024 14:31

مدريد (رويترز)

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قال نادي أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه لن يبيع تذاكر مبارياته الخمس المقبلة خارج ملعبه، لحاملي التذاكر الموسمية، بعدما فرض عليه الاتحاد الأوروبي «اليويفا» والاتحاد الإسباني عقوبتين.
وفي الأسبوع الماضي، تم تغريم أتلتيكو 30 ألف يورو، مع إيقاف تنفيذ بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه لمباراة واحدة في البطولات الأوروبية، بعدما أظهر مشجعوه تصرفات «عنصرية أو تمييزية» خلال خسارة الفريق 4-صفر أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر الاتحاد الإسباني الفريق بخوض مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه، في ظل إغلاق جزئي للمدرجات، بعد توقف مباراة ضد غريمه ريال مدريد بسبب إلقاء مقذوفات على أرض الملعب.
وقال أتلتيكو في بيان «الأضرار التي لحقت بصورة أتليتيكو وجماهيره، وغالبيتهم تصرف بطريقة مثالية، من الصعب تصحيحها، إن خطورة الأمر والمسؤولية في الحفاظ على صورة نادينا أجبرتنا على اتخاذ هذا الإجراء حتى يتم ضبط جميع المتورطين في مثل هذه الحوادث».

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
بنفيكا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
ريال مدريد
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