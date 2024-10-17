الهلال.. «نزهة» في «السابعة»



الرياض (أ ف ب)



يسعى الهلال المتصدر، وحامل اللقب لمواصلة انطلاقته المثالية، عندما يستقبل في مواجهة سهلة على الورق الفيحاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض «الجمعة»، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وحقق الهلال العلامة الكاملة مع 18 نقطة، بفوزه في مبارياته الست السابقة، في حين يسعى الفيحاء الرابع عشر مع 5 نقاط لاستعادة نغمة الانتصارات، عقب التعادل أمام الوحدة 2-2 في مباراته الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وعاد نجم الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى التدريبات، بعد قرابة عام من إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده.

وانضم نيمار (32 عاماً) إلى الهلال في أغسطس 2023 بصفقة ضخمة ناهزت 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنّه أصيب في 17 أكتوبر، خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ما أوقف مشاركاته مع الهلال عند 5 مباريات فقط.

غير أن نيمار لن يشارك في الدوري، كون الهلال لم يقيده في قائمته المحلية للموسم الكروي الحالي، لكنّه ضمه لقائمته الآسيوية، ما يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتزخر تشكيلة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال بأسماء كبيرة في الهجوم، حيث يُعول على كل من سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش، إضافة إلى دخول البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو ضمن الحسابات بعد تألقه فور وصوله.

ويسعى المدرب البرتغالي للحفاظ على سجله نظيفاً من الخسارة أمام الفيحاء، حيث لم يسبق له أن خسر، ففاز في ثلاث مواجهات، وتعادل مرة واحدة في أربع مباريات.

ويحلّ النصر صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة ضيفاً على الشباب الرابع «الجمعة» في أقوى مباريات هذه المرحلة.

ويسعى النصر لمواصلة سلسة الانتصارات تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، بعد الفوز في مبارياته الخمس توالياً منذ تسلم الإيطالي زمام الأمور، بينما يتطلع الشباب لتعويض خسارته أمام ضمك 0-1 في المرحلة الماضية.

ويحظى الثنائي الهجومي للنصر كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا بسجل متميز ضد الشباب، حيث سجل النجم البرتغالي 5 أهداف في 4 مباريات، كما فاز في جمعيها، كذلك أحرز تاليسكا 5 أهداف في مرمى الشباب خلال 5 مباريات.

ويفتقد النصر لجهود سامي النجعي إثر إصابته بالرباط الصليبي.

ويستفيد الشباب من عودة مهاجم النصر والاتحاد السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله (33 عاماً)، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ، وغاب على إثرها عن فريقه أمام الرائد وضمك.

وشارك حمدالله بقميص الشباب، خلال الموسم الجاري في ثلاث مباريات سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفاً.

ويُعد خط دفاع النصر والشباب من الأقوى في الدوري إلى جانب القادسية إذ استقبلا 3 أهداف فقط.

وتغلب النصر على الشباب، خلال المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، بينما يعود آخر فوز للشباب إلى موسم 2021-2022 على أرضه بهدف نظيف.

وبدوره، فشل البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب في تحقيق الفوز على النصر، إذ خسر مرتين، وتعادل مرة.

ويواجه الاتحاد الثاني مع 15 نقطة ضيفه القادسية السادس السبت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويدخل الاتحاد لقاء القادسية باحثاً عن الفوز السادس له هذا الموسم، لمواصلة مطاردة الهلال الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط.

ويغيب المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا عن الاتحاد للإصابة، فيما سيزج مدربه الفرنسي لوران بلان بقوته الضاربة المتمثلة بالثلاثي مواطنه كريم بنزيمة، والجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفن بيرخوين، مع عودة الفرنسي الآخر نجولو كانتي، بعد تعافيه من الإصابة.

من ناحيته، يتطلع القادسية للعودة إلى الانتصارات، في ظل عدم تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

ويسعى الأهلي لتأكيد عقدته للخليج، عندما يحلّ ضيفاً عليه الجمعة.

والتقى الفريقان في 10 مباريات، فاز الأهلي في سبع منها، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

ولن يكون الأهلي ضيفاً سهل المنال، حيث يرغب في مصالحة جمهوره، والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد الخسارة في المرحلة السادسة، قبل التوقف الدولي أمام الهلال 1-2.

ويأمل الخليج في تأكيد صحوته، بعدما استعاد توازن نسبياً بالفوز على الخلود 1-0 في المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، بعدما مُني بأربع هزائم في خمس مباريات في مختلف المسابقات.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الخليج في المركز الثاني عشر مع 7 نقاط.

وتستكمل مباريات المرحلة السبت، يلعب الرائد مع الوحدة، وضمك مع التعاون. وتختتم الأحد، بلقاءات الفتح مع الخلود، والأخدود مع الرياض، والاتفاق مع العروبة.