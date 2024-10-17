رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة



لوس أنجلوس (د ب أ)



يتوقع كارل هاينز رومينيجيه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن تحظى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الصيف المقبل بشكلها الجديد، بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ لمجلة «كيكر» الرياضية: «هذه البطولة، التي تقام بهذا الشكل للمرة الأولى العام المقبل، ستملأ الناس بالحماس، مقتنع بأنها ستكون بطولة جيدة. كما أنها ستقام كل أربعة أعوام فقط، لا يجب أن تنسى هذا».

وستقام بطولة كأس العالم للأندية، التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا)، بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 فريقاً، ويعتبرها رومينيجيه اختباراً لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومؤخراً، واجهت بطولة العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، انتقادات متزايدة.

ويحذر اللاعبون من حمل زائد، بينما من الممكن أن تكون هناك مشكلات محتملة بسبب العقود التي ستنتهي يوم 30 يونيو- خلال البطولة - كما لم يتم الإعلان عن رعاة أو شركاء إعلاميين حتى الآن.