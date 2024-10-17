الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة

رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
17 أكتوبر 2024 14:47

 
لوس أنجلوس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هونيس: شتوتجارت مطالب بهذا الفعل للنجاة من البايرن!
بايرن ميونيج وشتوتجارت.. «قمة العودة»!


يتوقع كارل هاينز رومينيجيه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن تحظى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الصيف المقبل بشكلها الجديد، بشعبية كبيرة بين الجماهير.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ لمجلة «كيكر» الرياضية: «هذه البطولة، التي تقام بهذا الشكل للمرة الأولى العام المقبل، ستملأ الناس بالحماس، مقتنع بأنها ستكون بطولة جيدة. كما أنها ستقام كل أربعة أعوام فقط، لا يجب أن تنسى هذا».
وستقام بطولة كأس العالم للأندية، التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا)، بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 فريقاً، ويعتبرها رومينيجيه اختباراً لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومؤخراً، واجهت بطولة العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، انتقادات متزايدة.
ويحذر اللاعبون من حمل زائد، بينما من الممكن أن تكون هناك مشكلات محتملة بسبب العقود التي ستنتهي يوم 30 يونيو- خلال البطولة - كما لم يتم الإعلان عن رعاة أو شركاء إعلاميين حتى الآن.

مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ
الفيفا
أميركا
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©