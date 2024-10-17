«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ هويتها السياحية «حياكم في أبوظبي» أصبحت شريكاً رئيساً لفريق نيويورك نيكس، بعد شراكتها التسويقية الجديدة مع شركة «ماديسون سكوير جاردن سبورتس» المدرجة في بورصة نيويورك.

ويأتي الإعلان الذي يمثل شراكة مهمة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وواحدة من أكثر الفرق الرياضية الاحترافية عراقة على مستوى العالم، امتداداً لجهود الدائرة ومبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً.

وتمتد الشراكة مع مجموعة شركات أم إس جي التي تضم «أم إس جي سبورتس» و«ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت كورب» و«سفير إنترتينمنت» لسنوات عدة، مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما يُمثل منصة مثالية للترويج لأبوظبي وتسليط الضوء على تجاربها السياحية والثقافية والترفيهية أمام جمهور كرة السلة في الولايات المتحدة الأميركية والعالم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتواصل جهودنا للارتقاء بمكانة الإمارة والترويج لمقوماتها ومشاركة التجارب الاستثنائية التي تحظى بها وتوفرها للجميع من حول العالم على اختلاف تطلعاتهم، ونتطلع من خلال شراكتنا مع نيويورك نيكس ومجموعة شركات «أم أس جي» إلى المزيد من النجاحات في إطار استراتيجيتنا السياحية الطموحة، كما أنّها تُشكل مصدر إلهام لشبابنا، من خلال ربطهم بعالم الرياضة الاحترافية وتشجيعهم على متابعة أحلامهم وشغفهم».

وقال جمال ليساني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أم أس جي سبورتس» والمسؤول عن الشراكات في مجموعة شركات «أم أس جي»: «تنطوي الشراكة التسويقية على أهمية كبيرة لكلّ من مجموعة شركات «أم أس جي» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتعدّ أصولنا الرياضية والترفيهية الرائدة في نيويورك ولاس فيغاس علامات تجارية عالمية ومعروفة على نطاق واسع، ونتطلع إلى العمل مع الدائرة في وقت نواصل فيه تنمية الشراكة للوصول إلى الجماهير على المستويين المحلي والدولي».

ويظهر شعار «حيّاكم في أبوظبي» على جميع قمصان فريق نيويورك نيكس ابتداءً من موسم 2024-2025، في المباريات التي تقام على أرضه وخارجها، وذلك يشمل قمصان التدريب وملابس الإحماء.