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الرياضة

فينيسيوس الأغلى في تاريخ أميركا الجنوبية

فينيسيوس الأغلى في تاريخ أميركا الجنوبية
17 أكتوبر 2024 15:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، قائمة أغلى لاعبي أميركا الجنوبية على مر التاريخ، بعد وصول قيمته التسويقية إلى 200 مليون يورو، وفقاً لما نشره موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الأرقام والإحصائيات.
وأكد تقرير الموقع، على أنه لم يصل أي لاعب في تاريخ أميركا الجنوبية إلى القيمة التسويقية للبرازيلي فينيسيوس لاعب الريال، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو ووضعته على رأس قائمة الأغلى في تاريخ القارة.
وتفوق فينيسيوس بقيمته الحالية، على قيمة عدد من أساطير قارة أميركا الجنوبية في بداية الظهور اللامع والتألق بالملاعب أمثال ليونيل ميسي، والتي بلغت أقصى قيمة تسويقية له 180 مليون يورو، والبرازيلي نيمار بنفس القيمة.

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قائمة الأغلى

فينيسيوس جونيور «ريال مدريد» 2024 «200 مليون يورو».
نيمار «باريس سان جيرمان» 2018 «180 مليون يورو».
ليونيل ميسي «برشلونة» 2017 «180 مليون يورو».
كوتينيو «برشلونة» 2018 «150 مليون يورو».
فيدي فالفيردي «ريال مدريد» 2024 «130 مليون يورو».
باولو ديبالا «يوفنتوس» 2018 «110 ملايين يورو».
لاوتارو مارتينيز «إنتر ميلان» 2023 «110 ملايين يورو».
رودريجو «ريال مدريد» 2024 «110 ملايين يورو».
إيكاردي «إنتر ميلان» 2018 «100 مليون يورو».
جوليان ألفاريز «مانشستر سيتي» 2023 «90 مليون يورو».

 

أميركا الجنوبية
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