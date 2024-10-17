منتخبنا يحصد «فضيتين» في «آسيا للكيك بوكسينج»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا ميداليتين فضيتين، في ختام مشاركته ببطولة آسيا للكيك بوكسينج التي أقيمت على مدار 7 أيام في كمبوديا، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الآسيوي.

وتمكن منتخبنا من تقديم مستويات وعروض قوية قادته للحصول على ميداليتين فضيتين عن طريق أحمد الحوسني، في وزن تحت 84 كجم، وحسن شبر في وزن تحت 79 كجم ضمن منافسات أسلوب البوينت فايت، ليؤكد البداية المميزة لمشوار منتخب الكيك بوكسينج لدى مشاركاته في البطولات القارية والدولية.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «تؤكد النتائج التي حققها منتخبنا في بطولة آسيا للكيك بوكسينج، مدى حرص اتحاد اللعبة على رفد رياضة الإمارات بمزيد من النجاحات والإنجازات المهمة على الصعيدين القاري والدولي، مؤكداً أن اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي، حريص على تطوير المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج بمختلف الأنواع المعتمدة في المسابقات العالمية، مبيناً أن منتخب الكيك بوكسينج يعتبر من المنتخبات الواعدة، ويضم مجموعة متميزة من المواهب التي تؤكد حضورها القوي خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى». وأضاف: «خلال فترة زمنية قياسية استطاع الاتحاد من تأسيس وتكوين منتخبات وطنية في رياضة الكيك بوكسينج لمختلف الفئات العمرية، وصولاً إلى المنتخب الأول، ترجمة للخطط التطويرية التي وضعها الاتحاد، من أجل صناعة منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات والتمثيل المشرف لرياضة الكيك بوكسينج الإماراتية في المحافل الخارجية».