الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يحصد «فضيتين» في «آسيا للكيك بوكسينج»

منتخبنا يحصد «فضيتين» في «آسيا للكيك بوكسينج»
17 أكتوبر 2024 15:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
لاعبو الظفرة يزورون «مهرجان ليوا للتمور»


حصد منتخبنا ميداليتين فضيتين، في ختام مشاركته ببطولة آسيا للكيك بوكسينج التي أقيمت على مدار 7 أيام في كمبوديا، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الآسيوي.
وتمكن منتخبنا من تقديم مستويات وعروض قوية قادته للحصول على ميداليتين فضيتين عن طريق أحمد الحوسني، في وزن تحت 84 كجم، وحسن شبر في وزن تحت 79 كجم ضمن منافسات أسلوب البوينت فايت، ليؤكد البداية المميزة لمشوار منتخب الكيك بوكسينج لدى مشاركاته في البطولات القارية والدولية.
وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «تؤكد النتائج التي حققها منتخبنا في بطولة آسيا للكيك بوكسينج، مدى حرص اتحاد اللعبة على رفد رياضة الإمارات بمزيد من النجاحات والإنجازات المهمة على الصعيدين القاري والدولي، مؤكداً أن اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي، حريص على تطوير المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج بمختلف الأنواع المعتمدة في المسابقات العالمية، مبيناً أن منتخب الكيك بوكسينج يعتبر من المنتخبات الواعدة، ويضم مجموعة متميزة من المواهب التي تؤكد حضورها القوي خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى». وأضاف: «خلال فترة زمنية قياسية استطاع الاتحاد من تأسيس وتكوين منتخبات وطنية في رياضة الكيك بوكسينج لمختلف الفئات العمرية، وصولاً إلى المنتخب الأول، ترجمة للخطط التطويرية التي وضعها الاتحاد، من أجل صناعة منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات والتمثيل المشرف لرياضة الكيك بوكسينج الإماراتية في المحافل الخارجية».

 

الإمارات
المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
كمبوديا
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©