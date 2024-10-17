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الرياضة

«دبي الرياضي» يُطلق «ألعاب المدارس»

«دبي الرياضي» يُطلق «ألعاب المدارس»
17 أكتوبر 2024 17:09

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس دبي الرياضي، إطلاق دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، ويشارك فيها أكثر من 9000 طالب وطالبة من 180 مدرسة حكومية وخاصة، يتنافسون في 22 بطولة رياضية متنوعة، من 16 أكتوبر الجاري إلى 26 يونيو 2025.
وتتضمن الدورة 22 بطولة هي: كرة قدم، الطائرة، السلة، كرة اليد، الطاولة، التزلج على الجليد، الجمباز الإيقاعي، المبارزة، الجولف، رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، الريشة الطائرة، كريكت داخل القاعات، تسلق الجدار، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة «نت بول»، والكاراتيه، بالإضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.

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