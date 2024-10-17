صلاح «الثامن» في قائمة «الدخل الأعلى» عام 2024



أنور إبراهيم (القاهرة)



نشرت مجلة فوربس الأميركية قائمة بأسماء نجوم كرة القدم الأعلى دخلاً هذا العام، وجاء «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المركز الأول، حيث بلغت إيراداته نحو 4. 262 مليون يورو، يليه وبفارق كبير، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي برصيد 3. 124 مليون يورو، وأكمل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي «منصة التتويج» والمركز الثالث وله 3. 101 مليون يورو، بينما جاء الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي في المركز الرابع «8. 95 مليون يورو»، ومواطنه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 9. 82 مليون يورو.

أما المراكز من السادس إلى العاشر في قائمة «التوب 10» شغلها النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي «55 مليون يورو»، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد «6. 50 مليون» يورو، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز الثامن «8. 48 مليون يورو»، في حين جاء السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي في المركز التاسع «9. 47 مليون يورو»، وأخيراً البلجيكي كيفين دي بروين متوسط ميدان «السيتي» برصيد 9. 35 مليون يورو.

ولم تأخذ المجلة في اعتبارها المبلغ الذي من الممكن أن يحصل عليه الفرنسي مبابي من ناديه السابق باريس سان جيرمان، في حالة كسب قضيته ضد النادي، والحصول على مبلغ 55 مليون يورو رواتب متأخرة ومكافآت.

وذكرت المجلة أن الجزء الأكبر من إيرادات ليونيل ميسي، جاء من عقود الدعاية والإعلانات، وليس بسبب كبر راتبه من ناديه، وهو اللاعب الوحيد في قائمة «التوب 10» الذي يحصل على راتب أقل من عقوده الإعلانية.

الجديد هذا العام، إن قائمة «التوب 10» تضم نجمين جديدين يلعبان في الدوري السعودي، هما كريم بنزيمة وساديو ماني.