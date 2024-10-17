«النسخة 55» من «محاربي الإمارات» الثلاثاء



مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، تفاصيل «النسخة 55» من البطولة التي تقام الثلاثاء المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 24 مقاتلاً، يتنافسون في 12 نزالاً، ويمثلون 14 جنسية.

وتشهد البطولة إقامة أول نزال رئيسي للسيدات على حزام وزن الريشة، فيما تشهد عودة البطلين البرازيلي برونو ماتشادو، والسوري طارق سليمان.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً، بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة واللاعبين المشاركين للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يتضمن منافسات قوية، أبرزها الذي يجمع بطل الوزن الثقيل طارق سليمان، ضد نظيره خبير الجوجيتسو، النرويجي أولي ماجنور، ضمن فئة «الوزن الحر».

ويجمع النزال الرئيسي للسيدات بين التشيلية فالنتينا إسكوبار صاحبة السجل الخالي من الهزائم، والمقاتلة الأسترالية جاسينتا أوستن، في نزال مثير على لقب وزن القشة للسيدات.

بينما يشهد النزال الرئيسي، دفاع بطل وزن الويلتر الحالي، الأذربيجاني طاهر عبداللّه ييف، عن لقبه للمرة الأولى ضد الظاهرة الأوزبكي خوتام بوينازروف، بسجله الخالي من الهزائم والذي يسعى لكتابة فصل جديد في مسيرته الحافلة بالإنجازات.

ويجمع النزال الثاني بين البطل السابق للوزن الخفيف، برونو ماتشادو، وجهاً لوجه ضد المحارب الأوروجوياني في «يو أف سي»، إدواردو جاراجوري.

وتشهد البطولة مواجهة بين روبسون جراسي جونيور، الشقيق الأصغر للاعب الجوجيتسو البرازيلي رينزو جراسي، ضد خبير المصارعة الإيراني أمير حسين عليبور، ضمن فئة الوزن الحر.

وتمثل البطولة الظهور الأول لجونيور، بعد سلسلة من الانتصارات المبهرة في بطولة بيلاتور، ويتألق كلا المقاتلين بسجل رياضي متميز مع ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ويشتهران بمهاراتهما في الإخضاع.

من جانبه أعرب فؤاد درويش عن سعادته بوصول البطولة إلى هذه النسخة، وسط حضور لافت من أبرز النجوم المقاتلين من مختلف دول العالم، من أجل المنافسة على البطولة التي أصبحت رقماً صعباً في الفنون القتالية المختلطة، مؤكداً كسبهم التحدي في مواصلة إمتاع وإبهار جمهور الحدث الذي يقام في منتصف الأسبوع للمرة الأولى.

وأشار إلى أن إقامة أول نزال رئيسي للسيدات، ضمن منافسات البطولة يضعها في طريق جديد، من أجل استقطاب المزيد من المقاتلات من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن عودة ماتشادور وطارق سليمان تمثل قيمة مضافة للحدث.

وتوجه درويش بالشكر إلى كافة الجهات الراعية للحدث، وإلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة.