جيلينسكي يغيب عن قمة الإنتر وروما



ميلانو (أ ف ب)



يغيب لاعب الوسط الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي عن مباراة القمة بين فريقه إنتر ميلان ومضيفه روما الأحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ حسبما أعلن حامل اللقب.

وقال إنتر إن جيلينسكي البالغ 30 عاماً عاد إلى صفوفه مصاباً بكدمة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مشيراً إلى أنه خضع لفحوصات في ميلانو «كشفت عن إجهاد في فخذه الأيمن».

وأضاف الإنتر «ستتم مراقبة حالته يوماً بعد يوم».

وعانى جيلينسكي من إصابة عضلية في المباراة ضد كرواتيا (3-3) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.

واضطر جيلينسكي الذي افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة الخامسة، الى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 74.

وكان جيلينسكي صاحب الهدف الوحيد لبولندا في مرمى ضيفتها البرتغال (1-3) في الجولة الثالثة.

ويواجه بطل إيطاليا الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر، إمكانية غياب لاعب وسطه الدولي نيكولو باريلا لعدم تعافيه تماماً من إصابة في الفخذ.