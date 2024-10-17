هونيس: شتوتجارت مطالب بهذا الفعل للنجاة من البايرن!



شتوتجارت (د ب أ)



أبدى سيباستيان هونيس، المدير الفني لشتوتجارت، احترامه لفريق بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، قبل مواجهتهما المرتقبة السبت، رغم الأداء السيئ للفريق البافاري في المباريات الأخيرة.

وقال هونيس في مؤتمر صحفي: «إنه التحدي الأكبر لدينا الآن في ألمانيا وربما في أوروبا».

ويدخل بايرن المباراة بعد التعادل في آخر مباراتين، كانت الأولى أمام باير ليفركوزن حامل اللقب، ثم أمام آينتراخت فرانكفورت، وكذلك بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنجليزي.

لكن هونيس أكد أن بايرن عاد لمستواه المعهود وذلك بعد الموسم الماضي الذي فشل فيه الفريق في الفوز بلقب للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، فيما احتل شتوتجارت المركز الثاني قبل بايرن الثالث.

وقال مدرب شتوتجارت: «الفريق بات قوياً للغاية وفينسنت كومباني يقوم بعمل جيد على ما يبدو، بايرن ميونيخ لديه فريق جيد، لكننا نرغب في أن نحاول ونحافظ على فرصنا ونلعب مباراة مفتوحة أكثر من العام الماضي».

وبموقف مشابه لموقف منافسه يوم السبت، فشل شتوتجارت في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، وأكد هونيس أنه على شتوتجارت، إذا أراد النجاة في ميونيخ، أن يستفيد من أقل الفرص المتاحة.