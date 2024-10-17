العين وبني ياس إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»



مصطفى الديب، فيصل النقبي (أبوظبي)



تأهل العين إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على حتا 4-0، باستاد حمدان بن راشد في حتا ضمن دور الـ16 للبطولة الأغلى.

وسجل أهداف «الزعيم» ماثيو سانابريا، في الدقيقة 31، وماتياس سيجوفيا، في الدقيقة 57، ولابا كودجو، في الدقيقة 70، وجينو إنفانتينو، في الدقيقة 87.

شهدت المباراة عودة المهاجم لابا كودجو للمشاركة مع «البنفسج»، بعد غيابه عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، ومارس هواية هز الشباك، بإحراز هدف جميل، بعد الدفع به بدقائق.

وشهد الشوط الأول أداءً متكافئاً، مع بعض السيطرة النسبية لأصحاب الأرض، خلال أول نصف ساعة، ورغم الأداء الجيد للاعبي حتا حتى الدقيقة 30، إلا أن العين تقدم بالهدف الأول عن طريق الأرجنتيني سانابريا في الدقيقة 31، وهو أول أهدافه بقميص «الزعيم».

وأسفرت سيطرة العين على مقاليد الشوط الثاني، عن زيادة الغلة، بداية من الهدف الثاني في الدقيقة 57، عن طريق ماتياس سيجوفيا من تسديدة قوية سكنت شباك حارس حتا،

ونجح الهداف لابا كودجو في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 70، بعد مشاركته بدلاً من سيكو بابا، وأكمل إنفانتينو «الرباعية»، بعد تمريرة رائعة من لابا في الدقيقة 87.

وحقق بني ياس فوزاً صعباً على دبا بهدف، سجله أحمد عيسى في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 50، ليصعد «السماوي» إلى ربع النهائي.

ورغم النقص العددي لـ «النواخذة»، بعد طرد المدافع جلمار في الدقيقة 38، إلا أن بني ياس لم يظهر أفضلية، إلا في الاستحواذ على الكرة، وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، طرد لاعبين من دبا، ليكمل الفريق اللقاء بثمانية لاعبين فقط.