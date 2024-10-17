الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليكس «مؤثر افتراضي» في «الليجا»!

أليكس «مؤثر افتراضي» في «الليجا»!
17 أكتوبر 2024 19:27

 
مدريد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر: لا أمن أو استقرار دون إقامة دولة فلسطينية
مبابي.. النبأ السعيد !


كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، في مدريد، عن أليكس، وهو شخصية مؤثرة افتراضية تم إنشاؤها وتدريبها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه مبادرة الأولى من نوعها لأي من مسابقات كرة القدم احترافية، وتمثل علامة فارقة في تاريخ الرياضة، من خلال دمج التكنولوجيا والقيم الإنسانية في شخصية واحدة.
أليكس، شاب يبلغ 27 عاماً، وهو شغوف بكرة القدم وألعاب الفيديو، ويتفاعل بنشاط مع المشجعين، ولن يقتصر حضوره على المجال الرقمي فقط، حيث يشارك أيضاً في الأحداث المادية، ويحضر العروض التقديمية، ويدير المقابلات ويظهر فيها، ويشارك في المؤتمرات الصحفية، وحتى يظهر في بث مباريات «الليجا»، مما يوفر طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور.
ويعمل أليكس على تعزيز قيم «الليجا» لبناء المسابقة ومجتمع خالٍ من الكراهية.
الفرق الرئيسي بين أليكس والشخصيات الافتراضية الأخرى، هو أنه ليس مجرد شخصية يتم إنشاء صورتها باستخدام أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي، بل يتم تدريبها أيضاً. وهذا يعني أن أليكس لديه نموذج لغوي متعدد الوسائط مثل ChatGPT، مما يسمح له بالتعاون مع فرق إبداعية بشرية في إنشاء المحتوى والانخراط في حوار متماسك ومثري. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أليكس بأدوات وسير عمل لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والصوت، مما يتيح إنتاج كل شيء من الصور إلى مقاطع الفيديو المتحركة الواقعية للغاية.

كرة قدم
إسبانيا
الليجا
الدوري الإسباني
مدريد
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©