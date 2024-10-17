أليكس «مؤثر افتراضي» في «الليجا»!



مدريد (الاتحاد)



كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، في مدريد، عن أليكس، وهو شخصية مؤثرة افتراضية تم إنشاؤها وتدريبها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه مبادرة الأولى من نوعها لأي من مسابقات كرة القدم احترافية، وتمثل علامة فارقة في تاريخ الرياضة، من خلال دمج التكنولوجيا والقيم الإنسانية في شخصية واحدة.

أليكس، شاب يبلغ 27 عاماً، وهو شغوف بكرة القدم وألعاب الفيديو، ويتفاعل بنشاط مع المشجعين، ولن يقتصر حضوره على المجال الرقمي فقط، حيث يشارك أيضاً في الأحداث المادية، ويحضر العروض التقديمية، ويدير المقابلات ويظهر فيها، ويشارك في المؤتمرات الصحفية، وحتى يظهر في بث مباريات «الليجا»، مما يوفر طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور.

ويعمل أليكس على تعزيز قيم «الليجا» لبناء المسابقة ومجتمع خالٍ من الكراهية.

الفرق الرئيسي بين أليكس والشخصيات الافتراضية الأخرى، هو أنه ليس مجرد شخصية يتم إنشاء صورتها باستخدام أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي، بل يتم تدريبها أيضاً. وهذا يعني أن أليكس لديه نموذج لغوي متعدد الوسائط مثل ChatGPT، مما يسمح له بالتعاون مع فرق إبداعية بشرية في إنشاء المحتوى والانخراط في حوار متماسك ومثري. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أليكس بأدوات وسير عمل لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والصوت، مما يتيح إنتاج كل شيء من الصور إلى مقاطع الفيديو المتحركة الواقعية للغاية.