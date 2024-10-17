نابي كيتا يتدرب مع «بريمن 23»



هامبورج (د ب أ)



قال كليمنس فريتز، المدير الرياضي بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، إن لاعب الوسط الغيني الموقوف نابي كيتا، يتدرب في الوقت الحالي مع فريق تحت 23 عاماً بالنادي.

وأضاف فريتز: «أنه أمر جيد للغاية ومهم بالنسبة لنابي أن يكون بمقدوره التدرب مع فريق». ويجب أن يساعد هذا اللاعب الغيني الدولي على الحفاظ على مستوى لياقته البدنية، مما سيمكنه من الانتقال إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح فريتز: «أن هذا أمر مختلف تماماً عن مجرد الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريبات الفردية، يتعين علينا جميعاً أن نفكر في فترة الانتقالات الشتوية من أجل إيجاد حل».

وكان اللاعب الفائز سابقاً مع ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا انتقل بشكل مفاجئ إلى بريمن في عام 2023، لكنه لم يلعب كثيراً بسبب الإصابات، وتم إيقافه في أبريل من العام الماضي لبقية الموسم بسبب رفضه السفر مع الفريق إلى مواجهة باير ليفركوزن احتياطياً في المباراة.

ولم يعد كيتا إلى الفريق في الموسم الجديد وتدرب مبدئياً بشكل منفرد.

وتابع فريتز: «العودة للفريق الأول ليست مطروحة لأسباب معروفة، نابي سيتدرب مع فريق تحت 23 عاماً، لكنه لن يلعب».

وفي حوار مع صحيفة «جارديان»، قال كيتا عن واقعة مباراة ليفركوزن: «يجب علينا الحديث عن تلك الواقعة وعن الموقف الذي حدث في الحافلة يوماً ما، لكن الجميع يعرفون أنني محترف، وأنني لست غير منضبط».

وأضاف: «رغم كل شيء، اعتذرت للمجموعة قبل نهاية الموسم الماضي لأننا جميعا بشر ولا أحد مثالي».

وأوضح اللاعب أنه سيحاول نقل خبراته للاعبين الشباب من خلال التدرب مع فريق تحت 23 عاماً، وذلك حتى تتضح الصورة بشأن مستقبله.

وقال كيتا: «أبلغ من العمر 29 عاماً الآن، أشعر بحالة رائعة وأنا أتدرب وانتظر ما يخبئه المستقبل، اليوم الذي أشعر فيه بأن جسدي لا يستجيب سأتوقف، لكن في الوقت الحالي أشعر بحالة جيدة ، لديّ العديد من السنوات للعطاء في كرة القدم».