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الرياضة

لاعبو الظفرة يزورون «مهرجان ليوا للتمور»

لاعبو الظفرة يزورون «مهرجان ليوا للتمور»
17 أكتوبر 2024 20:59

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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زار لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني لنادي الظفرة، فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان ومزاد ليوا للتمور»، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر فعالياته إلى 20 أكتوبر الجاري، بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.
واطلع اللاعبون، خلال الزيارة على الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان، واحدة من أهم الفعاليات التراثية الدولية التي تدعم القطاع الزراعي وصناعة التمور في الدولة، بمشاركة جهات حكومية وخاصة بأجنحة تقدِّم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوّار عبر فعاليات يومية.
ويحتضن المهرجان السوق الشعبي ومحال لبيع التمور والأدوات الزراعية وقرية العسل وركن الحرف التراثية ومعرضين للرسم والصور، وأستوديو «كناز» للفنون، ومرسم، وغيرها من الأركان المميزة التي تقدم للزوار تجربة فريدة، إلى جانب العديد من العروض المتنوعة لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية.

 

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