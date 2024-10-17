انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية

أبوظبي (وام)



انطلقت اليوم منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، التي تقام على مدار 4 أيام بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب، بمشاركة 405 خيول تمثل مختلف المرابط بالدولة تعود لـ 209 ملاك.

وشهدت منافسات اليوم الأول إثارة كبيرة خلال أشواطها المختلفة التي اشتملت على فئات المهرات أعمار السنة والسنتين، فضلاً عن شوط للمهرات أعمار الـ 3 سنوات.

وافتتحت المنافسات المهرة «جيه أس غلا» لمربط الجواهر، بالفوز بالمركز الأول في فئة المهرات عمر سنة القسم «أ»، وسجلت 91.43 نقطة، تلتها في المركز الثاني «أيه دي نجوى» لحمد عدنان الشحي، وسجلت 91.14 نقطة، فيما حلت ثالثة «نوران أس أتش» لصالح علي الطنيجي، وحصلت على 90.86 نقطة.

وحلت «مدية الهواجر» لغانم الهاجري في المركز الأول، القسم «ب» للمهرات عمر سنة، محققة 91.64 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إمارة آل فهيد» لمبارك سعيد الهاجري، وسجلت 91.43 نقطة، في حين نالت المركز الثالث «شما المزيونة» لسلطان علي المزروعي، وحصلت على 90.64 نقطة. وحققت «أس كيو غندورة» لمربط الصقران، المركز الأول في القسم «ج» للمهرات عمر سنة، مسجلة 92.29 نقطة، تلتها في المركز الثاني «أم زد أفعال» لمربط مزيد، وحصلت على 91.57 نقطة، فيما احتلت المركز الثالث «مودة الهواجر» لغانم الهاجري، وحققت 90.50 نقطة.

واعتلت «مها آل فهيد» لعبد الله سعيد الهاجري، صدارة القسم «د» للمهرات عمر سنة، وحققت 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ام لعبة» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وسجلت 91.07 نقطة، فيما حلت ثالثة «شيخة الياه» لمحمد أحمد آل علي، وحصلت على 91.00 نقطة. وتصدرت «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة، القسم «أ» للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أتش تي المزن» لحسن علي الطياري، وحققت 91.29 نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «رجوه الهواجر» لحميد غانم الهاجري، وحصلت على 91.00 نقطة.

وأحرزت «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، المركز الأول في القسم «ب» للمهرات عمر سنتين، محققة 92.14 نقطة، وحلت في المركز الثاني «رنيم الباهية» لسلطان محمد الشامسي، مسجلة 91.21 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «نايا آل فهيد» لعبد الله سعيد الهاجري، وحصلت على 91.00 نقطة.

واختتمت المهرة «أيه جيه أتش شيهانا» لجاسم محمد النقبي، منافسات اليوم الأول بصدارة الشوط الختامي المخصص للمهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، مسجلة 92.14 نقطة، تلتها في المركز الثاني «مزن مغيدر» لراشد سيف الحبسي، وحققت 91.64 نقطة، فيما احتلت المركز الثالث «ع ج نوف» لعويس سالم الدرعي، وحصلت على 91.21 نقطة.

وتتواصل منافسات البطولة «الجمعة» في اليوم الثاني بالقسم «ب» للمهرات عمر 3 سنوات، تليها منافسات الأفراس عمر 4-6 سنوات «أ،ب»، ثم منافسات الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق وهي أيضا لقسمين «أ، ب»، ثم تبدأ بعد ذلك منافسات الخيول الذكور بفئة الأمهار عمر سنة «أ، ب».