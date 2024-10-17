«الإمبراطور» و«العنابي».. لقاء «اختبار القوة»

مراد المصري (أبوظبي)

يشهد دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، اليوم، إقامة 3 مباريات على «صفيح ساخن»، مع تدشين الوصل حملة الدفاع عن اللقب، باختبار قوي أمام الوحدة، ومواجهة مثيرة بمذاق العراقة بين النصر والشارقة، والطموحات المشتركة لعجمان وخورفكان، في محاولة كل منهما تجاوز الآخر.

وتتجه الأنظار إلى استاد زعبيل، في لقاء يتوقع أن يشهد أجواء جماهيرية متميزة بين الوصل والوحدة، وهما اللذان يدخلان المواجهة بمعنويات مغايرة، بين «الإمبراطور» الذي تعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات على التوالي في مختلف البطولات، وخسر أمام العين 2-4 في «دوري أدنوك للمحترفين»، وأمام الأهلي السعودي بهدفين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخورفكان 3-4 في الدوري.

فيما يتسلح «العنابي» بدفعة كبيرة، عقب فوزه على العين 2-1، في لقاء «الكلاسيكو» بالدوري، ليعود إلى سباق المنافسة على اللقب، ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة هذا الموسم.

وستكون الأسماء المعتادة لحسم المواجهة حاضرة، ما بين اعتماد الوصل على تألق فابيو ليما وعلي صالح، وحاجة الوحدة إلى أهداف عمر خربين المؤثرة.

ويدرك ميلوش مدرب الوصل الحاجة إلى تعلّم الدرس من الموسم الماضي، عندما أقصاه الوحدة من نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عندما حقق الفوز عليه برباعية، ثم تفوق عليه في الجولة قبل الأخيرة من الدوري بنتيجة 4-1 على ملعب زعبيل.

وأقيمت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في أبريل 2018، ووقتها تفوق الوصل بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، ضمن الدور نصف النهائي.

ويلتقي النصر مع الشارقة على استاد آل مكتوم، في لقاء يطمح فيه «العميد» إلى تعويض الانطلاقة المتعثرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل البداية المثالية لـ «الملك» الذي انتزع الفوز في جميع مبارياته الخمس إلى الآن.

ويتطلع النصر إلى رد الاعتبار من الشارقة الذي أقصاه من الدور نفسه للمسابقة الموسم قبل الماضي، عندما تغلب عليه 2-1، وسجل كايو لوكاس أحد الهدفين، ويعتبر النجم الأبرز في «الملك» هذا الموسم.

وتعد المباراة بمثابة «نزال شطرنج» بين المدربين ألفريد شرودر وكوزمين أولاريو، اللذين يعتمدان على التنظيم لخطوط الفريق، والقدرة على قراءة المنافس في هذا النوع من اللقاءات، علماً أن المدرب الهولندي قاد «العميد» إلى المباراة النهائية الموسم الماضي، فيما سبق أن تُوج المدرب الروماني باللقب مع الشارقة مرتين، خلال مسيرته مع الفريق.

ويلتقي عجمان مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة يتطلع فيها كل فريق لمحاولة الصعود إلى الدور المقبل، بعدما جنبتهما القرعة النزالات الثقيلة في هذا الدور.